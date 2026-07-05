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Китай может опередить США в лунной гонке, заявил глава НАСА - РИА Новости, 05.07.2026
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Наука
 
18:42 05.07.2026
Китай может опередить США в лунной гонке, заявил глава НАСА

Глава НАСА Айзекман заявил, что Китай может опередить США в лунной гонке

© Фото : Роскосмос/Сергей РязанскийФотография Луны
Фотография Луны - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский
Фотография Луны. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава НАСА Джаред Айзекман считает, что Китай может опередить США в лунной гонке.
  • Высадка на Луну, планировавшаяся в рамках миссии Artemis III, перенесена с 2027 на 2028 год.
  • К 2032 году НАСА планирует обеспечить присутствие экипажей на лунной базе.
ВАШИНГТОН, 5 июл - РИА Новости. Глава НАСА Джаред Айзекман предупредил, что Китай может опередить США в лунной гонке.
«

"Китайцы отправят своих тайконавтов на Луну, это не вопрос. Вопрос в том, вернутся ли США (на спутник - ред.) раньше, чем они", - сказал Айзекман в интервью телеканалу CBS.

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Айзекман утверждает, что Штатам удастся опередить КНР. "Безусловно у нас сейчас происходит космическая гонка. И Китай движется с невероятной скоростью", - сказал глава НАСА.
Глава программы НАСА по созданию лунной базы Карлос Гарсиа-Галан в конце июня заявил, что США не обладают достаточной информацией, чтобы отправить пилотируемую миссию на Луну и приступить к возведению там базы.
Высадка на спутник, изначально планировавшаяся на 2027 год в рамках миссии Artemis III, была перенесена на 2028 год (миссия Artemis IV). До этого на Луну планируются регулярные беспилотные полеты в 2027 году. К 2029 году НАСА рассчитывает обеспечить возможности надежного доступа на поверхность спутника и экспериментов там, затем установить первичные возможности работы лунной базы. С 2032 года добиться присутствия там экипажей.
Согласно официальной версии, в рамках программы "Аполлон" с 1969 по 1972 годы США шесть раз высадились на Луну, на поверхности спутника побывали 12 астронавтов.
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