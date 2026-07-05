Китай может опередить США в лунной гонке, заявил глава НАСА

"Китайцы отправят своих тайконавтов на Луну, это не вопрос. Вопрос в том, вернутся ли США (на спутник - ред.) раньше, чем они", - сказал Айзекман в интервью телеканалу CBS .

Глава программы НАСА по созданию лунной базы Карлос Гарсиа-Галан в конце июня заявил, что США не обладают достаточной информацией, чтобы отправить пилотируемую миссию на Луну и приступить к возведению там базы.

Высадка на спутник, изначально планировавшаяся на 2027 год в рамках миссии Artemis III, была перенесена на 2028 год (миссия Artemis IV). До этого на Луну планируются регулярные беспилотные полеты в 2027 году. К 2029 году НАСА рассчитывает обеспечить возможности надежного доступа на поверхность спутника и экспериментов там, затем установить первичные возможности работы лунной базы. С 2032 года добиться присутствия там экипажей.