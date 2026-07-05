Китай может опередить США в лунной гонке, заявил глава НАСА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава НАСА Джаред Айзекман считает, что Китай может опередить США в лунной гонке.
- Высадка на Луну, планировавшаяся в рамках миссии Artemis III, перенесена с 2027 на 2028 год.
- К 2032 году НАСА планирует обеспечить присутствие экипажей на лунной базе.
ВАШИНГТОН, 5 июл - РИА Новости. Глава НАСА Джаред Айзекман предупредил, что Китай может опередить США в лунной гонке.
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"Китайцы отправят своих тайконавтов на Луну, это не вопрос. Вопрос в том, вернутся ли США (на спутник - ред.) раньше, чем они", - сказал Айзекман в интервью телеканалу CBS.
Глава программы НАСА по созданию лунной базы Карлос Гарсиа-Галан в конце июня заявил, что США не обладают достаточной информацией, чтобы отправить пилотируемую миссию на Луну и приступить к возведению там базы.
Высадка на спутник, изначально планировавшаяся на 2027 год в рамках миссии Artemis III, была перенесена на 2028 год (миссия Artemis IV). До этого на Луну планируются регулярные беспилотные полеты в 2027 году. К 2029 году НАСА рассчитывает обеспечить возможности надежного доступа на поверхность спутника и экспериментов там, затем установить первичные возможности работы лунной базы. С 2032 года добиться присутствия там экипажей.
Согласно официальной версии, в рамках программы "Аполлон" с 1969 по 1972 годы США шесть раз высадились на Луну, на поверхности спутника побывали 12 астронавтов.