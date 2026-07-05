Российский флаг в Константиновке занял свое законное место, заявил Киселев

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"Большой город, более двадцати тысяч домов, крупнейший транспортный узел востока Украины. Как считал враг, неприступно укрепленная фортеция. Бились за нее не один месяц, тем ценнее результат. Российский триколор занял свое законное место", - сказал, как передают ИС "Вести", Киселев.