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Российский флаг в Константиновке занял свое законное место, заявил Киселев - РИА Новости, 05.07.2026
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21:48 05.07.2026 (обновлено: 21:49 05.07.2026)
Российский флаг в Константиновке занял свое законное место, заявил Киселев

Киселев заявил, что российский флаг в Константиновке занял свое законное место

© Минобороны РоссииРоссийские военные в Константиновке, ДНР. Кадр видео
Российские военные в Константиновке, ДНР. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© Минобороны России
Российские военные в Константиновке, ДНР. Кадр видео
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский флаг в городе Константиновка, который враг считал неприступной крепостью, занял свое законное место, заявил Дмитрий Киселев
  • Бились за нее не один месяц, тем ценнее результат, добавил гендиректор медиагруппы "Россия сегодня".
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Российский флаг в городе Константиновка, который враг считал неприступной крепостью, занял свое законное место, заявил генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, говоря об освобождении города.
«

"Большой город, более двадцати тысяч домов, крупнейший транспортный узел востока Украины. Как считал враг, неприступно укрепленная фортеция. Бились за нее не один месяц, тем ценнее результат. Российский триколор занял свое законное место", - сказал, как передают ИС "Вести", Киселев.

Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов в пятницу доложил президенту России Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Глава государства назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу для продвижения на Славянск и Краматорск.
Российских бойцов с флагами в освобожденных районах Константиновки показали в Минобороны России. - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
Минобороны показало кадры из освобожденных районов Константиновки
4 июля, 00:01
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКонстантиновкаРоссияУкраинаДмитрий КиселевВалерий ГерасимовВладимир Путин
 
 
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