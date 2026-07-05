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Эксперт объяснил, почему Киев не хочет забирать тела из Константиновки - РИА Новости, 05.07.2026
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Эксперт объяснил, почему Киев не хочет забирать тела из Константиновки

Гагин: Киев не забирает тела из Константиновки, чтобы не платить семьям погибших

© Минобороны РоссииРоссийские военные в Константиновке, ДНР. Кадр видео
Российские военные в Константиновке, ДНР. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© Минобороны России
Российские военные в Константиновке, ДНР. Кадр видео
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военно-политический эксперт Гагин считает, что власти Украины не забирают тела погибших в Константиновке боевиков ВСУ, чтобы избежать выплат компенсаций их семьям.
  • По словам Гагина, ВСУ бросают тела своих погибших и не эвакуируют раненых с линии фронта, скрывая потери.
ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Власти Украины не хотят забирать многочисленные тела погибших в Константиновке боевиков ВСУ, стараясь избежать выплат компенсаций их семьям, считает военно-политический эксперт Ян Гагин.
В субботу, 4 июля, Минобороны РФ предложило провести гуманитарную акцию по передаче тел погибших членов формирований ВСУ, находящихся в Константиновке, взятой под контроль российскими войсками. Украина отказалась от этого предложения, сообщили в Минобороны.
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"Естественно, в Константиновке тел погибших украинских солдат достаточно много. ВСУ бросают тела своих погибших, не забирают их, а также не эвакуируют раненых с линии фронта - это постоянная практика. Противник скрывает потери не только среди наемников, но и среди своих военнослужащих, стараясь уйти от выплат семьям погибших, поскольку это очень большие деньги", - сказал РИА Новости Гагин.
Он добавил, что украинские власти своими решениями и действиями в очередной раз демонстрируют отношение к людям как к ресурсу.
Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов в пятницу доложил президенту России Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Глава государства назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу для продвижения на Славянск и Краматорск.
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