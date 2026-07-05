Краткий пересказ от РИА ИИ
- Военно-политический эксперт Гагин считает, что власти Украины не забирают тела погибших в Константиновке боевиков ВСУ, чтобы избежать выплат компенсаций их семьям.
- По словам Гагина, ВСУ бросают тела своих погибших и не эвакуируют раненых с линии фронта, скрывая потери.
ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Власти Украины не хотят забирать многочисленные тела погибших в Константиновке боевиков ВСУ, стараясь избежать выплат компенсаций их семьям, считает военно-политический эксперт Ян Гагин.
В субботу, 4 июля, Минобороны РФ предложило провести гуманитарную акцию по передаче тел погибших членов формирований ВСУ, находящихся в Константиновке, взятой под контроль российскими войсками. Украина отказалась от этого предложения, сообщили в Минобороны.
"Естественно, в Константиновке тел погибших украинских солдат достаточно много. ВСУ бросают тела своих погибших, не забирают их, а также не эвакуируют раненых с линии фронта - это постоянная практика. Противник скрывает потери не только среди наемников, но и среди своих военнослужащих, стараясь уйти от выплат семьям погибших, поскольку это очень большие деньги", - сказал РИА Новости Гагин.
Он добавил, что украинские власти своими решениями и действиями в очередной раз демонстрируют отношение к людям как к ресурсу.
Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов в пятницу доложил президенту России Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Глава государства назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу для продвижения на Славянск и Краматорск.
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