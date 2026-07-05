Краткий пересказ от РИА ИИ Военно-политический эксперт Гагин считает, что власти Украины не забирают тела погибших в Константиновке боевиков ВСУ, чтобы избежать выплат компенсаций их семьям.

По словам Гагина, ВСУ бросают тела своих погибших и не эвакуируют раненых с линии фронта, скрывая потери.

ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Власти Украины не хотят забирать многочисленные тела погибших в Константиновке боевиков ВСУ, стараясь избежать выплат компенсаций их семьям, считает военно-политический эксперт Ян Гагин.

В субботу, 4 июля, Минобороны РФ предложило провести гуманитарную акцию по передаче тел погибших членов формирований ВСУ , находящихся в Константиновке , взятой под контроль российскими войсками. Украина отказалась от этого предложения, сообщили в Минобороны.

"Естественно, в Константиновке тел погибших украинских солдат достаточно много. ВСУ бросают тела своих погибших, не забирают их, а также не эвакуируют раненых с линии фронта - это постоянная практика. Противник скрывает потери не только среди наемников, но и среди своих военнослужащих, стараясь уйти от выплат семьям погибших, поскольку это очень большие деньги", - сказал РИА Новости Гагин.

Он добавил, что украинские власти своими решениями и действиями в очередной раз демонстрируют отношение к людям как к ресурсу.