Краткий пересказ от РИА ИИ Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник считает, что киевский режим создал схему набора наемников в Вооруженные силы Украины частными рекрутинговыми компаниями из-за нехватки личного состава.

Рекрутеры могут вербовать иностранных наемников при вхождении в специальный реестр и уплате залога в 5 миллионов гривен.

Минобороны России заявляет, что Киев использует иностранных наемников, а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины.

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Киевский режим создал схему набора наемников в Вооруженные силы Украины частными рекрутинговыми компаниями из-за острой нехватки личного состава, считает посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

В начале июня президент России Владимир Путин назвал катастрофическую нехватку личного состава главной проблемой ВСУ.

"Украинское правительство, реагируя на истощение запасов "пушечного мяса" украинского происхождения, утвердило "процедуру" привлечения наемников в ВСУ при помощи рекрутинговых компаний", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.

Он отметил, что рекрутеры могут "вербовать и тащить на Украину иностранных наемников из каких угодно стран" при вхождении в специальный реестр и уплате залога в 5 миллионов гривен (8,5 миллиона рублей).

"Уверен, что страны-участники международной конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников будут в восторге от принятого режимом Зеленского решения", - добавил посол.