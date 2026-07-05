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Мирошник объяснил, почему Киев разрешил частным фирмам набирать в ВСУ - РИА Новости, 05.07.2026
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Мирошник объяснил, почему Киев разрешил частным фирмам набирать в ВСУ

Мирошник: Киев создал схему набора фирмами в ВСУ из-за нехватки личного состава

© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник считает, что киевский режим создал схему набора наемников в Вооруженные силы Украины частными рекрутинговыми компаниями из-за нехватки личного состава.
  • Рекрутеры могут вербовать иностранных наемников при вхождении в специальный реестр и уплате залога в 5 миллионов гривен.
  • Минобороны России заявляет, что Киев использует иностранных наемников, а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Киевский режим создал схему набора наемников в Вооруженные силы Украины частными рекрутинговыми компаниями из-за острой нехватки личного состава, считает посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
В начале июня президент России Владимир Путин назвал катастрофическую нехватку личного состава главной проблемой ВСУ.
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"Украинское правительство, реагируя на истощение запасов "пушечного мяса" украинского происхождения, утвердило "процедуру" привлечения наемников в ВСУ при помощи рекрутинговых компаний", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.
Он отметил, что рекрутеры могут "вербовать и тащить на Украину иностранных наемников из каких угодно стран" при вхождении в специальный реестр и уплате залога в 5 миллионов гривен (8,5 миллиона рублей).
"Уверен, что страны-участники международной конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников будут в восторге от принятого режимом Зеленского решения", - добавил посол.
Минобороны России неоднократно заявляло, что Киев использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик.
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