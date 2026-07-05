Краткий пересказ от РИА ИИ
- Киев отказался от предложения о передаче тел погибших украинских военнослужащих.
- В Минобороны России заявили, что украинские власти продемонстрировали свое отношение к погибшим военным как к расходному материалу.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Киев, отказавшись от предложения о передаче тел, еще раз продемонстрировал свое отношение к погибшим военным как к расходному материалу, сообщили в Минобороны России.
"Таким образом киевский режим не сделал абсолютно ничего, чтобы тела погибших украинских военнослужащих были достойно захоронены родственниками. Украинские власти еще раз продемонстрировали свое отношение к погибшим военнослужащим, как к расходному материалу, который главным образом собирается на линию фронта в результате принудительной мобилизации", - говорится в сообщении.