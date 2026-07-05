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В Минобороны прокомментировали отказ Киева от передачи тел в Константиновке - РИА Новости, 05.07.2026
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16:36 05.07.2026 (обновлено: 16:47 05.07.2026)
В Минобороны прокомментировали отказ Киева от передачи тел в Константиновке

Минобороны: погибшие военнослужащие ВСУ для Киева являются расходным материалом

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaДым в Киеве
Дым в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Дым в Киеве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Киев отказался от предложения о передаче тел погибших украинских военнослужащих.
  • В Минобороны России заявили, что украинские власти продемонстрировали свое отношение к погибшим военным как к расходному материалу.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Киев, отказавшись от предложения о передаче тел, еще раз продемонстрировал свое отношение к погибшим военным как к расходному материалу, сообщили в Минобороны России.
"Таким образом киевский режим не сделал абсолютно ничего, чтобы тела погибших украинских военнослужащих были достойно захоронены родственниками. Украинские власти еще раз продемонстрировали свое отношение к погибшим военнослужащим, как к расходному материалу, который главным образом собирается на линию фронта в результате принудительной мобилизации", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияКонстантиновкаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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