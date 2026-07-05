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Киев создает информационную видимость для своих кураторов, заявил Песков - РИА Новости, 05.07.2026
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13:13 05.07.2026
Киев создает информационную видимость для своих кураторов, заявил Песков

Песков: Киев пытается создать для западных кураторов информационную картину

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что киевский режим пытается создать определенную информационную картину для своих западных кураторов.
  • По словам Пескова, киевский режим стремится создать впечатление, что способен оказывать давление.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Киевский режим пытается создать для своих западных кураторов информационную картину, что якобы он способен оказывать давление, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Конечно, киевский режим огрызается, пытается создать информационную картину для своих кураторов, для своих подельников по Североатлантическому альянсу. Создать картину, что, дескать, он в силах оказывать какое-то давление", — сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
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