Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что киевский режим пытается создать определенную информационную картину для своих западных кураторов.
- По словам Пескова, киевский режим стремится создать впечатление, что способен оказывать давление.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Киевский режим пытается создать для своих западных кураторов информационную картину, что якобы он способен оказывать давление, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Конечно, киевский режим огрызается, пытается создать информационную картину для своих кураторов, для своих подельников по Североатлантическому альянсу. Создать картину, что, дескать, он в силах оказывать какое-то давление", — сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.