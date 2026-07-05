Херсонская область оказалась частично обесточенной

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены, энергетики делают все возможное для скорейшей подачи электричества в дома, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Глава региона уточнил, что энергетики и аварийные службы уже работают на месте и делают все возможное, чтобы вернуть электричество.