Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Харькове прогремели взрывы.
- В городе звучит сигнал воздушной тревоги.
МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Взрывы прогремели в Харькове на Украине на фоне объявленной в городе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "24 канал".
"Взрывы в Харькове", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.
По информации онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харькове звучит сигнал воздушной тревоги.
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22 июня 2022, 17:18