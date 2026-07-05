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В Казани мотоцикл вылетел на тротуар, водитель погиб - РИА Новости, 05.07.2026
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12:05 05.07.2026 (обновлено: 12:09 05.07.2026)
В Казани мотоцикл вылетел на тротуар, водитель погиб

В Казани мотоцикл вылетел на тротуар водитель погиб, три человека ранены

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Казани произошло ДТП со смертельным исходом.
  • Водитель автомобиля Nissan не уступил дорогу мотоциклу, в результате чего мотоцикл выехал на тротуар и совершил наезд на двух пешеходов.
  • Мотоциклист погиб, пассажирка мотоцикла и оба пешехода были госпитализированы.
КАЗАНЬ, 5 июл – РИА Новости. Мотоцикл вылетел на тротуар после столкновения с легковым автомобилем в Казани, мотоциклист погиб, пассажирка и два пешехода госпитализированы, сообщает Госавтоинспекция Казани.
"Четвертного июля на улице Залесная, 2В произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом, в котором погиб мотоциклист и пострадали еще три человека", - говорится в сообщении.
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По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan, 1985 года рождения, начал поворот направо, намереваясь заехать на заправочную станцию. При этом он не уступил дорогу мотоциклу, который ехал по правой полосе в том же направлении. В результате столкновения мотоцикл потерял управление, выехал на тротуар и совершил наезд на двух пешеходов.
Водитель мотоцикла, 1995 года рождения, скончался на месте происшествия от полученных травм.
Пассажирка мотоцикла и оба пешехода были госпитализированы для оказания необходимой помощи.
Материалы по факту ДТП переданы в главное следственное управление МВД по Татарстану.
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