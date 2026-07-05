В Казани мотоцикл вылетел на тротуар, водитель погиб

Краткий пересказ от РИА ИИ В Казани произошло ДТП со смертельным исходом.

Водитель автомобиля Nissan не уступил дорогу мотоциклу, в результате чего мотоцикл выехал на тротуар и совершил наезд на двух пешеходов.

Мотоциклист погиб, пассажирка мотоцикла и оба пешехода были госпитализированы.

КАЗАНЬ, 5 июл – РИА Новости. Мотоцикл вылетел на тротуар после столкновения с легковым автомобилем в Казани, мотоциклист погиб, пассажирка и два пешехода госпитализированы, сообщает Госавтоинспекция Казани.

"Четвертного июля на улице Залесная, 2В произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом, в котором погиб мотоциклист и пострадали еще три человека", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan, 1985 года рождения, начал поворот направо, намереваясь заехать на заправочную станцию. При этом он не уступил дорогу мотоциклу, который ехал по правой полосе в том же направлении. В результате столкновения мотоцикл потерял управление, выехал на тротуар и совершил наезд на двух пешеходов.

Водитель мотоцикла, 1995 года рождения, скончался на месте происшествия от полученных травм.

Пассажирка мотоцикла и оба пешехода были госпитализированы для оказания необходимой помощи.