В Казани мотоцикл вылетел на тротуар, водитель погиб

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Казани произошло ДТП со смертельным исходом.
- Водитель автомобиля Nissan не уступил дорогу мотоциклу, в результате чего мотоцикл выехал на тротуар и совершил наезд на двух пешеходов.
- Мотоциклист погиб, пассажирка мотоцикла и оба пешехода были госпитализированы.
КАЗАНЬ, 5 июл – РИА Новости. Мотоцикл вылетел на тротуар после столкновения с легковым автомобилем в Казани, мотоциклист погиб, пассажирка и два пешехода госпитализированы, сообщает Госавтоинспекция Казани.
"Четвертного июля на улице Залесная, 2В произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом, в котором погиб мотоциклист и пострадали еще три человека", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan, 1985 года рождения, начал поворот направо, намереваясь заехать на заправочную станцию. При этом он не уступил дорогу мотоциклу, который ехал по правой полосе в том же направлении. В результате столкновения мотоцикл потерял управление, выехал на тротуар и совершил наезд на двух пешеходов.
Водитель мотоцикла, 1995 года рождения, скончался на месте происшествия от полученных травм.
Пассажирка мотоцикла и оба пешехода были госпитализированы для оказания необходимой помощи.
Материалы по факту ДТП переданы в главное следственное управление МВД по Татарстану.