На Камчатке объявили красный код авиаугрозы для вулкана Шивелуч

Краткий пересказ от РИА ИИ Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) повысила цветовой код авиационной опасности для вулкана Шивелуч до красного.

Взрыв извержения вулкана Шивелуч поднял пепел на 12 километров над уровнем моря, облако пепла начало смещаться в западном направлении.

Действующее извержение сопровождается мощной газово-паровой деятельностью и ростом нового блока лавы, возможны новые пепловые выбросы.

П.-КАМЧАТСКИЙ, 5 июл – РИА Новости. Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) повысила цветовой код авиационной опасности для вулкана Шивелуч до красного после того, как в воскресенье взрыв поднял пепел на 12 километров над уровнем моря, а облако пепла начало смещаться в западном направлении.

"Эксплозивно-экструзивное извержение вулкана продолжается, взрывы выбросили пепел на высоту до 12 километров над уровнем моря, облако пепла смещается к западу от вулкана", — говорится в сообщении KVERT

По данным ученых, взрыв произошел в 19.16 по местному времени (10.16 мск) и длился около десяти минут. Пепловое облако уже удалилось на десять километров от исполина. Предыдущий — оранжевый — код опасности был присвоен ранее после снижения активности, однако новый выброс заставил вернуть наивысший уровень угрозы для авиации.

Действующее извержение сопровождается мощной газово-паровой деятельностью, в северной части лавового купола продолжает расти новый блок лавы. В любой момент возможны новые пепловые выбросы до той же высоты, что представляет опасность для международных и низколетящих воздушных судов.