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На Камчатке объявили красный код авиаугрозы для вулкана Шивелуч - РИА Новости, 05.07.2026
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12:17 05.07.2026
На Камчатке объявили красный код авиаугрозы для вулкана Шивелуч

На Камчатке из-за вулкана Шивелуч объявили красный код авиаугрозы

© Фото : NASA/JSCВулкан Шивелуч
Вулкан Шивелуч - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© Фото : NASA/JSC
Вулкан Шивелуч. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) повысила цветовой код авиационной опасности для вулкана Шивелуч до красного.
  • Взрыв извержения вулкана Шивелуч поднял пепел на 12 километров над уровнем моря, облако пепла начало смещаться в западном направлении.
  • Действующее извержение сопровождается мощной газово-паровой деятельностью и ростом нового блока лавы, возможны новые пепловые выбросы.
П.-КАМЧАТСКИЙ, 5 июл – РИА Новости. Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) повысила цветовой код авиационной опасности для вулкана Шивелуч до красного после того, как в воскресенье взрыв поднял пепел на 12 километров над уровнем моря, а облако пепла начало смещаться в западном направлении.
"Эксплозивно-экструзивное извержение вулкана продолжается, взрывы выбросили пепел на высоту до 12 километров над уровнем моря, облако пепла смещается к западу от вулкана", — говорится в сообщении KVERT.
По данным ученых, взрыв произошел в 19.16 по местному времени (10.16 мск) и длился около десяти минут. Пепловое облако уже удалилось на десять километров от исполина. Предыдущий — оранжевый — код опасности был присвоен ранее после снижения активности, однако новый выброс заставил вернуть наивысший уровень угрозы для авиации.
Действующее извержение сопровождается мощной газово-паровой деятельностью, в северной части лавового купола продолжает расти новый блок лавы. В любой момент возможны новые пепловые выбросы до той же высоты, что представляет опасность для международных и низколетящих воздушных судов.
Шивелуч — один из самых активных вулканов Камчатки. Его абсолютная высота составляет 3283 метра, высота лавового купола — около 2,5тысяч метров. Вулкан находится на севере полуострова Камчатка в пределах Восточного хребта. Это самый северный действующий вулкан региона. Он расположен в 47 километрах от ближайшего поселка Ключи и в 440 километрах от Петропавловска-Камчатского.
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