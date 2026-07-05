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В Калининграде задержали водителя, сбившего на тротуаре женщину с детьми - РИА Новости, 05.07.2026
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23:26 05.07.2026
В Калининграде задержали водителя, сбившего на тротуаре женщину с детьми

РИА Новости: в Калининграде задержали водителя, сбившего женщину с двумя детьми

© Фото : Прокуратура Калининградской области/MAXНа месте ДТП в Калининграде
На месте ДТП в Калининграде - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© Фото : Прокуратура Калининградской области/MAX
На месте ДТП в Калининграде
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Водителя, сбившего на тротуаре в Калининграде женщину с детьми, задержали.
  • Скорее всего, его отправят в изолятор временного содержания.
КАЛИНИНГРАД, 5 июл - РИА Новости. Водитель, сбивший на тротуаре в Калининграде женщину с детьми, задержан и, скорее всего, будет помещен в изолятор временного содержания, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УМВД.
В воскресенье в Калининграде 36-летний водитель автомобиля Merсedes, находясь в состоянии опьянения, не справился с управлением и выехал на тротуар, где совершил наезд на женщину с двумя детьми.
«
"Водитель автомобиля Merсedes задержан, скорее всего, его поместят в ИВС (изолятор временного содержания - ред.)", - рассказали в пресс-службе УМВД.
Как ранее сообщили РИА Новости в минздраве области, годовалая девочка, которая была в коляске, находится в коме на аппарате ИВЛ. Мать с ушибами и травмой головы - в стабильном состоянии. Трехлетний мальчик умер до прибытия скорой помощи.
Прокуратура контролирует установление обстоятельств происшествия, ход и результаты процессуальной проверки по данному факту.
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