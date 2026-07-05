В Калининграде задержали водителя, сбившего на тротуаре женщину с детьми

КАЛИНИНГРАД, 5 июл - РИА Новости. Водитель, сбивший на тротуаре в Калининграде женщину с детьми, задержан и, скорее всего, будет помещен в изолятор временного содержания, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УМВД.

"Водитель автомобиля Merсedes задержан, скорее всего, его поместят в ИВС (изолятор временного содержания - ред.)", - рассказали в пресс-службе УМВД.

Как ранее сообщили РИА Новости в минздраве области, годовалая девочка, которая была в коляске, находится в коме на аппарате ИВЛ. Мать с ушибами и травмой головы - в стабильном состоянии. Трехлетний мальчик умер до прибытия скорой помощи.