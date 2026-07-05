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Юрист рассказал, может ли переписка в служить доказательством в суде - РИА Новости, 05.07.2026
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04:09 05.07.2026 (обновлено: 06:05 05.07.2026)
Юрист рассказал, может ли переписка в служить доказательством в суде

Юрист Кондратьев: переписки в соцсетях могут быть доказательством в суде

© Fotolia / ElnurКомпьютер
Компьютер - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© Fotolia / Elnur
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Переписки в мессенджерах и соцсетях могут быть доказательством в суде, если будут установлены их содержание и отправители.
  • Переписку нужно удостоверить у нотариуса, но ведется работа над тем, чтобы суд мог признать такие доказательства без заверения у нотариуса.
  • Электронные доказательства более надежны и эффективны в суде, чем письменные, так как они сохраняются в нескольких местах.
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Переписки в мессенджерах и соцсетях могут быть доказательством в суде, если будут установлены их содержание и отправители, рассказал РИА Новости кандидат юридических наук, директор колледжа ВГУЮ Владимир Кондратьев.
"Наша судебная практика подтверждает, что переписки по электронной почте, в мессенджерах и социальных сетях являются полноценным доказательством. Если мы посмотрим с вами в Гражданский кодекс, то он говорит, что к письменному договору приравнивается договор в электронной форме, но должны быть соблюдены два условия: чтобы мы могли установить содержание этой переписки и лицо, от которого это исходит", — сказал Кондратьев.
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По его словам, вся проблема заключается в соблюдении этих условий, потому что, когда человек вступает с кем-то в переписку, то он не всегда до конца уверен в том, с кем ведется диалог.
"Переписку нужно удостоверить у нотариуса, что является достаточно дорогостоящей процедурой, но сейчас ведется работа над тем, чтобы суд мог признать такие доказательства без заверения у нотариуса", — отметил Кондратьев.
Он подчеркнул, что оставшиеся после онлайн-общения цифровые следы сохраняются навечно.
"Электронные доказательства являются более надежными и эффективными в суде, чем письменные, потому что письменный документ можно потерять, он может сгореть и так далее. Но, например, письмо, полученное по электронной почте, сохраняется у отправителя, получателя, на сервере отправителя и на сервере получателя. То есть четыре места, откуда его можно теоретически извлечь", — добавил Кондратьев.
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