Юрист рассказал, может ли переписка в служить доказательством в суде

Краткий пересказ от РИА ИИ Переписки в мессенджерах и соцсетях могут быть доказательством в суде, если будут установлены их содержание и отправители.

Переписку нужно удостоверить у нотариуса, но ведется работа над тем, чтобы суд мог признать такие доказательства без заверения у нотариуса.

Электронные доказательства более надежны и эффективны в суде, чем письменные, так как они сохраняются в нескольких местах.

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Переписки в мессенджерах и соцсетях могут быть доказательством в суде, если будут установлены их содержание и отправители, рассказал РИА Новости кандидат юридических наук, директор колледжа ВГУЮ Владимир Кондратьев.

"Наша судебная практика подтверждает, что переписки по электронной почте, в мессенджерах и социальных сетях являются полноценным доказательством. Если мы посмотрим с вами в Гражданский кодекс, то он говорит, что к письменному договору приравнивается договор в электронной форме, но должны быть соблюдены два условия: чтобы мы могли установить содержание этой переписки и лицо, от которого это исходит", — сказал Кондратьев

По его словам, вся проблема заключается в соблюдении этих условий, потому что, когда человек вступает с кем-то в переписку, то он не всегда до конца уверен в том, с кем ведется диалог.

"Переписку нужно удостоверить у нотариуса, что является достаточно дорогостоящей процедурой, но сейчас ведется работа над тем, чтобы суд мог признать такие доказательства без заверения у нотариуса", — отметил Кондратьев.

Он подчеркнул, что оставшиеся после онлайн-общения цифровые следы сохраняются навечно.