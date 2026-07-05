Историк рассказал детали создания "судоплатовского" спецназа во времена ВОВ

Краткий пересказ от РИА ИИ Специальная структура в составе органов государственной безопасности СССР, в годы Великой Отечественной войны отвечавшая за разведку и диверсии за линией фронта, нанесла огромный урон гитлеровцам, совершила многочисленные акты возмездия в отношении высокопоставленных врагов и добыла информацию, важную для организации операций Красной армии, рассказал историк спецслужб, эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ Олег Матвеев.

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Специальная структура в составе органов государственной безопасности СССР, в годы Великой Отечественной войны отвечавшая за разведку и диверсии за линией фронта, нанесла огромный урон гитлеровцам, совершила многочисленные акты возмездия в отношении высокопоставленных врагов и добыла информацию, важную для организации операций Красной армии, рассказал РИА Новости историк спецслужб, эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ Олег Матвеев.

В воскресенье исполняется 85 лет со дня создания Особой группы при народном комиссаре внутренних дел СССР и одновременно с ней Войск Особой группы для разведки и диверсий на территориях, занятых противником в годы Великой Отечественной войны. По мнению специалистов, 5 июля 1941 года по праву может считаться датой создания подразделений специального назначения отечественных органов государственной безопасности.

Вынужденная необходимая мера

В летний период 1941 года стремительное наступление немецкого вермахта вглубь территории Советского Союза сделало неизбежной оккупацию обширных западных регионов страны. В этих условиях руководство СССР приняло стратегическое решение о развертывании широкомасштабного партизанского движения во вражеском тылу.

Основные задачи партизанского движения были сформулированы в директиве Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) от 29 июня 1941 года. Согласно ней, в районах, занятых врагом, предстояло создавать партизанские отряды и диверсионные группы для борьбы с частями вражеской армии; разжигания партизанской войны; уничтожения мостов, дорог, порчи телефонной и телеграфной связи, поджога складов и т. д. Предписывалось создавать невыносимые условия для врага и всех его пособников, преследовать и уничтожать их на каждом шагу, срывать все их мероприятия.

"Еще задолго до Второй мировой войны, под влиянием так называемой "военной тревоги" 1927 года, Генеральный штаб РККА разрабатывал планы военных действий на случай вторжения противника вглубь советской территории до 100 километров. С этой целью в приграничной полосе для будущей работы на коммуникациях противника создавались склады оружия и боеприпасов, из резервистов формировались диверсионные отряды, проводилось их негласное обучение", - сказал Матвеев.

С конца 1920-х и до середины 1930-х годов издавалась специальная литература по данной теме, готовились кадры квалифицированных преподавателей и инструкторов, а также специалистов диверсионного дела, которые позже прекрасно проявили себя в гражданской войне в Испании, добавил историк.

"Но в 1937–1938 годах высшее политическое руководство страны резко изменило военную доктрину и перестало допускать мысль о возможности ведения военных действий на собственной территории.

"Будем воевать малой кровью на чужой территории", – таким был пропагандистский лозунг того времени", - отметил Матвеев.

А в ходе начавшихся массовых репрессий в Красной армии, военной разведке и НКВД кадровые советские диверсанты с клеймом "повстанцев и террористов" были либо расстреляны, либо осуждены на длительные сроки заключения. Из спецфондов библиотек были изъяты и уничтожены написанные ими методические пособия по диверсионному делу, а замаскированные склады оружия, мин и взрывчатки ликвидированы, добавил историк.

"Однако развернувшиеся боевые действия оказали значительное влияние на первоначальные военные планы, вынудив политическое руководство СССР к их адаптации к динамично изменяющимся условиям оперативной обстановки", - пояснил Матвеев.

И уже 5 июля 1941 года на Лубянке был подписан совершенно секретный приказ №00882 о формировании в структуре центрального аппарата НКВД СССР Особой группы при народном комиссаре внутренних дел и одновременно с ней Войск Особой группы (два полка) для выполнения разведки и диверсий на временно занятой противником территории.

"Возложение на НКВД вышеуказанных задач было легко объяснимо. Условия зафронтовой работы требовали знаний и практических навыков агентурно-оперативной работы, умения действовать конспиративно, самостоятельно решать сложные задачи, в том числе автономно, без связи с Большой землей в течение длительного времени. И всем этим требованиям в большей мере отвечали кадровые сотрудники органов госбезопасности из подразделений внешней разведки и контрразведки, а также офицеры-пограничники, особенно выходцы из пограничной разведки", - пояснил Матвеев.

ЛОГИЧНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Руководитель наркомата Лаврентий Берия принял решение назначить на должность начальника Особой группы Павла Судоплатова, но при этом оставив его по совместительству и в прежней должности – заместителя начальника 1-го Управления (внешняя разведка) НКВД СССР.

"Выбор наркома пал на Павла Анатольевича Судоплатова абсолютно не случайно и выглядел вполне логичным. К тому времени 34-летний майор государственной безопасности накопил большой опыт нелегальной закордонной работы, в том числе лично участвовал в острых оперативно-боевых мероприятиях за рубежом", - подчеркнул Матвеев.

В период с 1934 по 1938 год Судоплатов, будучи оперативным сотрудником Иностранного отдела (внешней разведки) НКВД СССР, под надежной легендой был внедрен в террористическую Организацию украинских националистов (ОУН, запрещена в России) и в качестве представителя ячейки ОУН на территории УССР поддерживал связь с ее Центральным проводом в Европе. Финалом длительной операции стало личное участие Судоплатова в ликвидации лидера ОУН Евгения Коновальца в Роттердаме в 1938 году. Двумя годами позже Судоплатов стал одним из главных организаторов ликвидации на территории Мексики видного оппозиционера Льва Троцкого, сознательно вносившего своими активными действиями раскол в международное коммунистическое движение.

"Столкнувшись при формировании своей "команды" с кадровым голодом в самые первые дни, Судоплатову удалось убедить вышестоящее руководство в необходимости освобождения из заключения и возвращения на службу профессионалов закордонной разведывательно-диверсионной работы, таких как Яков Серебрянский, Иван Каминский и ряда других лиц", - добавил Матвеев.

ПЕРВЫЕ СПЕЦГРУППЫ

Буквально на следующий день после образования на Лубянке нового подразделения сотрудники Особой группы занялись подготовкой для заброски в Болгарию по инициативе председателя Исполкома Коминтерна Георгия Димитрова и с целью организации антигерманского восстания первой спецгруппы из числа болгарских коммунистов-коминтерновцев, получившей кодовое название "Братушки". Следом за ними в августе 1941 года за линию фронта отправились спецгруппы "Форт" под руководством молодого офицера внешней разведки Владимира Молодцова – в Одессу, "Маршрутники" под руководством начальника научно-технической разведки 1-го управления НКВД Виктора Лягина – в Николаев. В Смоленскую область выдвинулись спецотряды: "Митя" под руководством контрразведчика Дмитрия Медведева, "Местные" под руководством призванного из запаса опытного организатора партизанского движения еще в период Гражданской войны Алексея Флегонтова, "Мария" под руководством Якова Кумаченкова и "Смелые" под началом Андрея Зуенко.

"Спецотряды и спецгруппы, которые в литературе и научных исследованиях ошибочно называют партизанскими, на самом деле имели статус разведывательно-диверсионных резидентур (РДР), поскольку основной акцент в своей работе на территории, занятой противником, делали на агентурно-оперативную работе", - пояснил Матвеев.

К глубокому сожалению, в результате агентурного проникновения спецслужб противника в советское патриотическое подполье, а также отдельных случаев предательства первые резидентуры Особой группы в Киеве, Одессе и Николаеве героически погибли, добавил историк. Впоследствии их руководителям Ивану Кудре, Владимиру Молодцову и Виктору Лягину посмертно было присвоено высокое звание Героев Советского Союза. Трагическая судьба постигла и болгарскую спецгруппу "Братушки".

"Однако положительным итогом их зафронтовой деятельности стали переданная в Центр важная разведывательная информация и организованные диверсий, самую крупную из которых, совершил 9 марта 1942 года в окрестностях города Николаева член группы "Маршрутники", старший лейтенант госбезопасности Александр Сидорчук. Устроившись работать на немецкий военный аэродром, путем поджога он смог уничтожить 27 боевых самолетов, много авиамоторов, 2 ангара и склад с горючим. Для сравнения, советским летчикам-истребителям до 1943 года давали звание Героя Советского Союза за 10 сбитых вражеских самолетов", - сказал Матвеев.

Руководители Особой группы, ставшей в октябре 1941 года самостоятельным 2-м Отделом НКВД СССР, быстро учились на своих ошибках.

"Исходя из печального опыта, зафронтовые резидентуры перестали создавать в городах, где сосредотачивались все спецслужбы противника, насаждавшие разветвленную агентурно-осведомительскую сеть. Теперь РДР стали действовать с хорошо законспирированных баз, размещенных в труднодоступных лесах, а в окрестных городах и селах приобреталась агентура, помогавшая добывать развединформацию и совершать диверсии. Это решение существенно повысило их боевые возможности", - отметил Матвеев.

В результате работы над ошибками ни одна из резидентур больше не подверглась тотальному разгрому со стороны контрразведки противника, а основной причиной гибели личного состава оставались ошибки пилотов при ориентировании на местности в момент десантирования с воздуха во вражеском тылу - вследствие плохой видимости и ряда других причин погрешности при высадке спецгруппы с парашютом порой исчислялись сотнями километров, добавил историк.

Войска Особой группы тогда же, в октябре 1941 года, трансформировались в ставшую знаменитой Отдельную мотострелковую бригаду особого назначения (ОМСБОН) НКВД СССР, находившуюся в оперативном подчинении 2-го Отдела НКВД, который, в свою очередь, 18 января 1942 года стал не менее знаменитым 4-м Управлением сначала НКВД, а затем НКГБ СССР.

"Весь период войны подразделением продолжал руководить ставший генерал-лейтенантом Павел Анатольевич Судоплатов, чье 119-летие мы будем отмечать совсем скоро", - добавил Матвеев.

В ОМСБОН формировался кадровый резерв бойцов и офицеров для направления за линию фронта по заданию руководства 4-го Управления.

"Поскольку в советское время говорить о роли органов госбезопасности в организации партизанского движения в годы войны было не принято, в массовом сознании и литературе утвердилось мнение, что ОМСБОН – это подразделение, якобы укомплектованное исключительно комсомольцами-добровольцами, спортсменами и коммунистами-коминтерновцами. Не подлежит сомнению, что данная категория военнослужащих действительно играла в бригаде важную роль. Но она не составляла костяк подразделения", - отметил Матвеев.

Основу Войск Особой группы и ОМСБОН составляли сотрудники органов госбезопасности и внутренних дел, в том числе милиции и пожарной охраны, курсанты училищ НКГБ-НКВД СССР и все те же кадровые пограничники, добавил историк. На основе ОМСБОН 5 октября 1943 года был сформирован Отдельный отряд особого назначения НКГБ СССР (ОООН), оставшийся в оперативном подчинении 4-го Управления НКГБ СССР.

В период Московской битвы на случай захвата противником столицы усилиями Особой группы при наркоме внутренних дел, контрразведывательного и секретно-политического управлений НКВД СССР, а также Управления НКВД Московской области создавалось подполье, укомплектованное кадровыми чекистами, самой надежной проверенной агентурой и москвичами-патриотами, добровольно изъявившими желание выполнять специальные задания в оккупированном городе. Весь комплекс мероприятий, осуществляемых в столице в случае оккупации ее врагом, получил условное наименование "Московский план".

Только по линии работы Особой группы на нелегальное положение переводилось 243 человека, в том числе помощник Судоплатова Виктор Дроздов, из которых было сформировано 36 агентурных групп. Было подготовлено 78 человек для индивидуального осуществления разведывательных, диверсионных и террористических мероприятий. А в уличных боях в столице планировалось задействовать силы ОМСБОН.

ВОЗМЕЗДИЕ, НАСТИГШЕЕ ВРАГОВ

После реорганизации 18 января 1942 года 2-го Отдела НКВД СССР в 4-е Управление НКВД СССР в его состав вошли четыре оперативных отдела, перед которыми стояли задачи по проведению диверсий в тылу противника; сбору разведывательной информации в интересах Красной Армии; помощи в развитии партизанского движения на местах; выявлению, учету и уничтожению представителей оккупационных властей, агентуры спецслужб, предателей и пособников оккупантов; борьбе против антисоветских националистических формирований. В состав управления входили также подразделение со специалистами по минно-взрывному делу и спецотдел по разработке средств террора и диверсий.

К концу 1943 года за линией фронта одновременно действовало более 120 спецотрядов и групп, подготовленных только центральным аппаратом. А количество групп, направленных в тыл противника 4-ми отделами (отделениями) территориальных органов безопасности, исчислялось сотнями. Многие из них превратились в крупные войсковые соединения. Урон, который они наносили противнику, с каждым месяцем становился все более ощутимым.

Так, спецотряды 4-го Управления НКВД-НКГБ СССР совместно с партизанами накануне проведения советским командованием стратегических наступательных операций приняли активное участие в "рельсовой войне".

Им также удавалось получать важную разведывательную информацию, высоко оцененную Генеральным штабом РККА. Например, накануне Курской битвы спецотряды, действовавшие в тылу противника, добыли ряд ценных сведений о подготовке вермахта к летнему наступлению на Орловско-Курском направлении, о чем 23 мая 1943 года нарком госбезопасности Всеволод Меркулов информировал Государственный комитет обороны.

В учебники оперативного искусства отечественных спецслужб вошли стратегические радиоигры под названием "Монастырь", "Курьеры" и "Березино", которые велись последовательно 4-м Управлением с весны 1942 года и до самого окончания войны. Ключевой фигурой операции стал агент НКВД с 1934 года Александр Демьянов ("Гейне"), подставленный разведке противника как эмиссар якобы существующей в Москве подпольной прогерманской монархической организации "Престол". Отработанная легенда прошла тщательную проверку в германском абвере и вплоть до конца войны сформировала доверие немцев к Демьянову. В ходе данных радиоигр противнику направлялась дезинформация стратегического характера, влиявшая на ход некоторых сражений.

"За период войны зафронтовые подразделения Павла Судоплатова совершили акты возмездия в отношении 62 гитлеровских функционеров, как гражданских, так и военных", - сказал Матвеев.

Среди самых крупных ликвидированных нацистов - генеральный комиссар генерального округа Белоруссия, группенфюрер СС Вильгельм Кубе (акция была проведена совместно с Разведуправлением Генштаба Красной армии); глава юридического отдела рейхскомиссариата Украина, оберфюрер СА Альфред Функ; гаупткомиссар города Барановичи, группенфюрер СА Фридрих Фенц; вице-губернатор дистрикта Галиция Отто Бауэр; полевой судебный советник, начальник канцелярии президиума дистрикта Галиция доктор Гейнрих Шнайдер; командир 740-го соединения так называемых "восточных батальонов" на Украине генерал-майор Макс фон Ильген и многие другие.

"Кроме того, в результате длительной спецоперации агентом-боевиком 4-го Управления "Ударовым", известным боксером Игорем Миклашевским, в мае 1945 года на территории Германии был совершен успешный акт возмездия в отношении изменника родины, активного функционера гебельсовской пропаганды, актера Всеволода Блюменталь-Тамарина", - сказал Матвеев.

ИТОГИ РАБОТЫ "СУДОПЛАТОВЦЕВ"

По мере приближения линии фронта к границам Третьего рейха основные усилия спецотрядов 4-го Управления были сосредоточены на организации разведывательно-диверсионной работы в странах Восточной Европы и содействии в распространения в них партизанского движения. Например, только в Словакии и Польше за семь месяцев тремя оперативными группами ("Олимп", "Горные" и "Верные") было образовано 37 партизанских отрядов общей численностью свыше шести тысяч человек.

Всего же, как отмечал Судоплатов в своем отчете "Об итогах агентурно-оперативной и диверсионной работы 4-го Управления за период Великой Отечественной войны", его подчиненные совместно с территориальными органами безопасности помогли организовать и вооружить 1848 партизанских отрядов как на оккупированной территории СССР, так и на территории стран Восточной Европы.

"В целом только по линии центрального аппарата Особой группы – 2-го Отдела – 4-го Управления НКВД-НКГБ СССР в целях проведения разведывательно-диверсионной работы в тыл противника были направлены 244 оперативные группы (отряды) общей численностью 16650 человек, а территориальными органами - еще порядка двух тысяч групп", - сказал Матвеев.

В результате их диверсий на железнодорожных коммуникациях было пущено под откос 1511 вражеских эшелонов с живой силой и боевой техникой; разбито1322 паровозов, более 14 тысяч вагонов, платформ и цистерн; разрушено почти 105 километров железнодорожных путей.

Кроме того, было убито, ранено и взято в плен свыше 147 тысяч немецких солдат и офицеров, выявлено без малого 140 тысяч немецких агентов, предателей и нацистских пособников, многие из которых впоследствии были разысканы и понесли наказание. Резидентуры 4-го Управления в странах Восточной Европы и Германии приобрели 146 агентов, многие их них и после окончания войны долго и успешно работали на советскую разведку, отметил Матвеев. При этом потери, понесенные "судоплатовцами", оказались минимальными и составили 395 человек за все время войны.

ВЫСОКИЕ НАГРАДЫ РОДИНЫ

Руководство страны по достоинству оценило подвиги бойцов и командиров Особой группы – 2-го Отдела – 4-го Управления НКВД-НКГБ СССР. Ни в одном другом подразделении органов госбезопасности не было столько сотрудников, отмеченных высокими правительственными наградами. Так, из 28 человек, удостоенных в НКВД и НКГБ СССР звания Героя Советского Союза, 17 человек (в том числе восемь человек посмертно) являлись подчиненными Павла Судоплатова.

"В сегодняшней обстановке пророчески звучат слова из его докладной записки, посвященной итогам деятельности управления в период Великой Отечественной войны: "Для того, чтобы успешно решать задачи, необходимо иметь достаточно обученные и подготовленные кадры, могущие самостоятельно, в одиночку или очень небольшой группой проникать в нужные для нас места для организации нужных акций. Поэтому массовая школа не может удовлетворить и обеспечить такими кадрами. Подготовкой таких кадров нужно заниматься задолго до войны", - сказал Матвеев.

Подвиги "судоплатовцев" были очень широко увековечены в книгах, фильмах, памятниках, музейных экспозициях. Имена Николая Кузнецова, Ивана Кудри, Владимира Молодцова, Виктора Лягина, Дмитрия Медведева, Александра Рабцевича, Кирилла Орловского, Николая Прокопюка, Станислава Ваупшасова, Алексея Ботяна и других золотыми буквами выбиты на мемориальных композициях в штаб-квартирах Федеральной службы безопасности РФ на Лубянке и Службы внешней разведки РФ в московском Ясенево – это знак очень высокой почести в отечественных спецслужбах.