Индия потребовала от Meta* удалить с платформ контент с насилием над детьми

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Власти Индии потребовали от компании Meta* удалить с ее платформ контент, связанный с сексуальным насилием над детьми.
- Меры также затрагивают соцсеть Instagram*.
- Компания должна предоставить подробный отчет правительству Индии на следующей неделе.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Власти Индии потребовали от компании Meta* удалить с ее платформ контент, связанный с сексуальным насилием над детьми, утверждает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Как заявили источники, в субботу вечером власти попросили компанию отключить всю рекламу и другой контент, в котором представлено насилие, в частности сексуальное насилие над детьми. Меры также затрагивают соцсеть Instagram*.
«
"Индия проинформировала Meta* Platforms Inc. о том, что она должна удалить контент с сексуальным насилием над детьми с ее платформ", - говорится в сообщении агентства.
Источники добавили, что компания также должна предоставить подробный отчет правительству Индии на следующей неделе. Агентство напоминает, что у организации уже были разногласия с индийскими властями из-за условий шифрования и защиты личных данных пользователей.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
СМИ: Meta* уже начала удалять аккаунты подростков до 16 лет в Австралии
4 декабря 2025, 02:43