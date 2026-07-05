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Индия потребовала от Meta* удалить с платформ контент с насилием над детьми - РИА Новости, 05.07.2026
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14:10 05.07.2026
Индия потребовала от Meta* удалить с платформ контент с насилием над детьми

Bloomberg: Индия потребовала от Meta удалить контент с насилием над детьми

© Fotolia / ElnurРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© Fotolia / Elnur
Работа за компьютером. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти Индии потребовали от компании Meta* удалить с ее платформ контент, связанный с сексуальным насилием над детьми.
  • Меры также затрагивают соцсеть Instagram*.
  • Компания должна предоставить подробный отчет правительству Индии на следующей неделе.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Власти Индии потребовали от компании Meta* удалить с ее платформ контент, связанный с сексуальным насилием над детьми, утверждает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Как заявили источники, в субботу вечером власти попросили компанию отключить всю рекламу и другой контент, в котором представлено насилие, в частности сексуальное насилие над детьми. Меры также затрагивают соцсеть Instagram*.
«

"Индия проинформировала Meta* Platforms Inc. о том, что она должна удалить контент с сексуальным насилием над детьми с ее платформ", - говорится в сообщении агентства.

Источники добавили, что компания также должна предоставить подробный отчет правительству Индии на следующей неделе. Агентство напоминает, что у организации уже были разногласия с индийскими властями из-за условий шифрования и защиты личных данных пользователей.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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