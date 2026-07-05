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Переехавший в Химки итальянец рассказал, почему выбрал Россию - РИА Новости, 05.07.2026
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09:04 05.07.2026
Переехавший в Химки итальянец рассказал, почему выбрал Россию

Итальянец Кавачечи рассказал, что выбрал Россию из-за традиционных ценностей

© ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МВД РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИАлессио Кавачечи
Алессио Кавачечи - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МВД РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Алессио Кавачечи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Итальянец Алессио Кавачечи переехал в подмосковные Химки.
  • Кавачечи выбрал Россию из-за традиционных ценностей, безопасности, доступности услуг и желания вырастить здесь детей.
  • Переехавший в Россию итальянец отметил чистоту городских улиц, высокий уровень безопасности и круглосуточную работу сервисов.
РИМ, 5 июл – РИА Новости. Переехавший в подмосковные Химки итальянец Алессио Кавачечи сообщил РИА Новости, что выбрал Россию из-за традиционных ценностей, безопасности, доступности услуг и желания вырастить здесь детей.
"Россия по-прежнему пропагандирует и защищает ценности семьи, дружбы, честности, солидарности, а также культуры и спорта в здоровом ключе. Когда я понял, как здесь устроена жизнь, я подумал, что хотел бы, чтобы мои дети росли в этой более простой и здоровой среде, свободной от всех неоднозначных явлений с Запада", - сказал Кавачечи.
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Говоря о повседневной жизни в России, собеседник агентства обратил внимание на чистоту городских улиц, большое количество семей с детьми в парках и высокий уровень безопасности.
"Моя девушка может одна гулять по городу, и я знаю, что она в безопасности. Кроме того, если мне что-то понадобится вечером, многие сервисы работают круглосуточно", - заключил он.
В августе 2024 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о выдаче специальных виз иностранцам, разделяющим традиционные ценности. Виза позволяет получить разрешение на временное проживание в России по упрощенной схеме.
В интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов заявил, что более 1,1 тысячи иностранцев получили такие визы в 2025 году, лидерами стали представители Германии и Франции. На четвертом месте расположились итальянцы – ровно 100 выданных виз в 2025 году.
Путин 1 июня заявил, что Россия будет поддерживать в переезде в РФ тех, кто разделяет традиционные ценности, отметив, что в ряде стран традиционные семейные ценности пытаются фактически отменить.
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РоссияХимки (городской округ в Московской области)ГерманияВладимир Путин
 
 
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