Краткий пересказ от РИА ИИ Итальянец Алессио Кавачечи переехал в подмосковные Химки.

Кавачечи выбрал Россию из-за традиционных ценностей, безопасности, доступности услуг и желания вырастить здесь детей.

Переехавший в Россию итальянец отметил чистоту городских улиц, высокий уровень безопасности и круглосуточную работу сервисов.

РИМ, 5 июл – РИА Новости. Переехавший в подмосковные Химки итальянец Алессио Кавачечи сообщил РИА Новости, что выбрал Россию из-за традиционных ценностей, безопасности, доступности услуг и желания вырастить здесь детей.

"Россия по-прежнему пропагандирует и защищает ценности семьи, дружбы, честности, солидарности, а также культуры и спорта в здоровом ключе. Когда я понял, как здесь устроена жизнь, я подумал, что хотел бы, чтобы мои дети росли в этой более простой и здоровой среде, свободной от всех неоднозначных явлений с Запада", - сказал Кавачечи.

Говоря о повседневной жизни в России , собеседник агентства обратил внимание на чистоту городских улиц, большое количество семей с детьми в парках и высокий уровень безопасности.

"Моя девушка может одна гулять по городу, и я знаю, что она в безопасности. Кроме того, если мне что-то понадобится вечером, многие сервисы работают круглосуточно", - заключил он.

В августе 2024 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о выдаче специальных виз иностранцам, разделяющим традиционные ценности. Виза позволяет получить разрешение на временное проживание в России по упрощенной схеме.

В интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов заявил, что более 1,1 тысячи иностранцев получили такие визы в 2025 году, лидерами стали представители Германии и Франции. На четвертом месте расположились итальянцы – ровно 100 выданных виз в 2025 году.