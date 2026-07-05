В Харькове прогремел взрыв

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Харькове прогремел еще один взрыв на фоне воздушной тревоги.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Второй взрыв прогремел в Харькове на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное".
Ранее телеканал сообщил о взрыве в городе.
"Еще один взрыв слышен в Харькове", - говорится в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги.
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22 июня 2022, 17:18