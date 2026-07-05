В Тегеране прошла коллективная молитва у гроба Али Хаменеи

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Жители Тегерана провели коллективную молитву у гроба бывшего верховного лидера Али Хаменеи.
- Молитва прошла на площади соборной мечети, многие не смогли попасть на ее территорию.
- Прощание с аятоллой продлится до вечера, а затем пройдут траурная процессия и похороны в нескольких городах.
ТЕГЕРАН, 5 июл - РИА Новости. Жители многомиллионной столицы Ирана Тегерана в воскресенье провели коллективную молитву у гроба бывшего верховного лидера Али Хаменеи, погибшего в ходе ударов США и Израиля, передает корреспондент РИА Новости.
Люди стекались на площадь соборной мечети под палящим солнцем, поток людей, облачившихся в траурные цвета, пытались развести по нескольким направлениям, параллельно поливая водой, чтобы как-то смягчить зной.
К началу молитвы площадь была заполнена, а многие так и не смогли попасть на ее территорию, но все равно пытались сделать это. Однако как только начался намаз, они остановились, повернувшись в сторону Мекки, а после стали ждать, когда откроют ворота большого комплекса - проститься с аятоллой.
Как только молитва закончилась, толпа начала требовать открыть ворота.
"О, мученик, путь (выбранный для страны - ред.) твой продолжается", - завершили намаз пришедшие.
При этом возникшее напряжение стало спадать, поскольку часть собравшихся, прочитав молитву, начала постепенно уходить.
Те, кто не успел проститься ранее и не может сделать это сейчас, могут вернуться в мечеть позже - прощание будет до вечера, а 6 июля по улицам Тегерана пройдет траурная процессия. Далее похороны пройдут в иранском Куме, иракских городах Неджефе и Кербеле, 9 июля аятолла будет погребен в родном Мешхеде - спустя более четырех месяцев после гибели.
Хаменеи погиб в результате ударов США и Израиля по Тегерану 28 февраля, церемонию прощания с ним на фоне продолжавшихся весь март ударов провести не удалось, в результате чего власти приняли решение о переносе мероприятия, сославшись на необходимость подготовить инфраструктуру.