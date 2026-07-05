Хакеры взломали 80 тысяч компьютеров правительства и МИД Британии

Как сообщается, в ходе кибератаки хакеры использовали ранее украденные данные для взлома брандмауэров Fortinet на около 80 тысячах компьютеров.

Полученные хакерами адреса электронной почты и соответствующие пароли дают им доступ к ключевым правительственным IT-системам, подчеркивает издание. Как утверждает газета, сегодня эти данные можно купить в даркнете примерно за 60 тысяч долларов.