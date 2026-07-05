Хакеры взломали 80 тысяч компьютеров правительства и МИД Британии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Хакеры взломали около 80 тысяч компьютеров британского правительства и министерства иностранных дел.
- В результате атаки хакеры получили доступ к данным сотрудников МИД, местных органов власти и других организаций.
- Украденные данные, включая адреса электронной почты и пароли, можно купить в даркнете.
ЛОНДОН, 5 июл — РИА Новости. Хакеры взломали порядка 80 тысяч компьютеров британского правительства и Министерства иностранных дел, украв данные и выставив их на продажу, сообщает газета The Telegraph.
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"Хакеры проникли в учетные записи электронной почты правительственных чиновников Великобритании и сотрудников МИД за рубежом", — пишет издание.
Как сообщается, в ходе кибератаки хакеры использовали ранее украденные данные для взлома брандмауэров Fortinet на около 80 тысячах компьютеров.
В частности, хакеры получили доступ к данным сотрудников зарубежных миссий британского МИД и местных органов власти. Среди взломанных организаций также оказались посольства Великобритании в Таиланде и на Маврикии и муниципалитеты Дербишира и лондонского боро Уолтем Форест. Кроме того, утечка содержит данные Национальной службы здравоохранения, поставщиков лекарств и компаний — поставщиков электроэнергии.
Полученные хакерами адреса электронной почты и соответствующие пароли дают им доступ к ключевым правительственным IT-системам, подчеркивает издание. Как утверждает газета, сегодня эти данные можно купить в даркнете примерно за 60 тысяч долларов.
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