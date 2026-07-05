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Росстандарт назвал требования к пивным напиткам по ГОСТу - РИА Новости, 05.07.2026
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05:06 05.07.2026
Росстандарт назвал требования к пивным напиткам по ГОСТу

В России начал действовать новый ГОСТ на пивные напитки

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкФестиваль крафтового пива
Фестиваль крафтового пива - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Фестиваль крафтового пива. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В России с 1 июля текущего года начал действовать новый ГОСТ на пивные напитки.
  • ГОСТ устанавливает допустимое технологическое отклонение объемной доли этилового спирта ±0,5 % и актуализирует требования к физико-химическим показателям, применению сахаросодержащего сырья и перечню ингредиентов.
  • Применение нового ГОСТа позволит унифицировать требования к пивным напиткам и защитить потребителей от фальсификата.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. В России начал действовать новый ГОСТ на пивные напитки, теперь в такой продукции устанавливается допустимое отклонение доли этилового спирта, рассказали РИА Новости в Росстандарте.
ГОСТ на пивные напитки в России вступил в силу с 1 июля текущего года.
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"Уточняет требования к физико-химическим показателям пивных напитков, включая показатели пенообразования; устанавливает допустимое технологическое отклонение объемной доли этилового спирта ±0,5 %; актуализирует требования к применению сахаросодержащего сырья и расширяет перечень допустимых фруктовых, овощных, зерновых и пряно-ароматических ингредиентов", - ответили в ведомстве на вопрос о том, какие ключевые требования к пивным напиткам вводятся по ГОСТу.
Кроме того, теперь уточняются и требования к маркировке как фасованной продукции, так и продукции, реализуемой в розлив.
Помимо этого, новый ГОСТ включает методики расчета пищевой ценности и определения объема пивных напитков.
"Применение ГОСТ 34796-2021 позволит унифицировать требования к пивным напиткам, производимых в Российской Федерации на территориях государств, присоединившихся к стандарту, а также защитит потребителей от фальсификата", - добавили в Росстандарте.
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ОбществоРоссияФедеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)
 
 
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