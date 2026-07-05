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Затея Зеленского скрыть потерю Константиновки обречена, заявили в Госдуме - РИА Новости, 05.07.2026
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10:22 05.07.2026
Затея Зеленского скрыть потерю Константиновки обречена, заявили в Госдуме

Депутат Ивлев: идея Зеленского скрыть освобождение Константиновки обречена

© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© AP Photo / Yves Herman
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Зеленский отрицает взятие российскими войсками Константиновки, опасаясь, что фронт "посыплется", отметил депутат Госдумы Леонид Ивлев.
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости. Затея Владимира Зеленского скрыть освобождение российскими войсками Константиновки в ДНР обречена, сообщил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.
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"В современном информационном пространстве тайн нет, и затея Зеленского обречена на провал", - сказал Ивлев, комментируя отрицание Зеленским взятия российскими войсками Константиновки.
По его словам, киевский режим отказывается признать потерю Константиновки и гибель тысяч своих военнослужащих, так как опасается, что фронт окончательно "посыплется" и подразделения ВСУ начнут дезертировать и массово сдаваться в плен.
Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов в пятницу доложил президенту Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
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В Крыму прокомментировали реакцию Зеленского на освобождение Константиновки
4 июля, 21:29
 
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