Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главе Грайворонского округа Белгородской области Дмитрию Панкову провели операцию после получения осколочного ранения бедра при атаке дрона ВСУ.
- По оценке медиков, его состояние нормальное, здоровью ничего не угрожает.
- Врио губернатора Александр Шуваев поблагодарил за оперативную помощь медиков и бойцов "БАРС-Белгород".
БЕЛГОРОД, 5 июл - РИА Новости. Пострадавшему при атаке дрона ВСУ главе Грайворонского округа Белгородской области Дмитрию Панкову провели операцию, его здоровью ничего не угрожает, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.
Как информировал оперштаб региона, в селе Головчино в результате детонации БПЛА Дмитрий Панков получил осколочное ранение бедра.
«
"Дмитрию Александровичу провели операцию по удалению осколка. По оценке медиков, состояние нормальное, его здоровью ничего не угрожает. Необходимая послеоперационное сопровождение оказывается", - написал Шуваев в своем Telegram-канале.
По его словам, Панков в момент атаки ВСУ находился в рабочей поездке, занимался решением вопросов с АЗС в округе. Шуваев поблагодарил за оперативную помощь медиков и бойцов "БАРС-Белгород".
"Разговаривал с ним, он уже снова рвется в бой. Диму могу охарактеризовать как настоящего хозяйственника, который проявляет себя бесстрашно в непростых условиях. Не сидит в кабинете, всегда на земле, в населенных пунктах Грайворонского района с самой тяжелой обстановкой… Высоко ценю его работу, но впредь прошу Диму беречь себя", - подчеркнул врио губернатора.
Запад содрогнулся: Россия перестала сдерживаться
Вчера, 08:00