Раненого главу Грайворонского округа Белгородской области прооперировали

"Дмитрию Александровичу провели операцию по удалению осколка. По оценке медиков, состояние нормальное, его здоровью ничего не угрожает. Необходимая послеоперационное сопровождение оказывается", - написал Шуваев в своем Telegram-канале .

"Разговаривал с ним, он уже снова рвется в бой. Диму могу охарактеризовать как настоящего хозяйственника, который проявляет себя бесстрашно в непростых условиях. Не сидит в кабинете, всегда на земле, в населенных пунктах Грайворонского района с самой тяжелой обстановкой… Высоко ценю его работу, но впредь прошу Диму беречь себя", - подчеркнул врио губернатора.