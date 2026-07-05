Краткий пересказ от РИА ИИ Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что европейцы осознали возможные последствия миграционного кризиса.

Дмитриев прокомментировал публикацию Трампа, отметив, что европейские чиновники либо тугодумы, либо жаждут саморазрушения.

Дмитриев заявил, что глобалистская повестка и идеи потерпели крах, а бесконтрольная миграция и отказ от российских энергоносителей уничтожают Европу.

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что европейцы уже осознали возможные последствия миграционного кризиса, однако их чиновники либо тугодумы, либо жаждут саморазрушения.

Ранее президент США Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что Европа узнает, что, когда принимаешь преступников третьего мира, становишься страной третьего мира.

"Надеюсь, что узнает. Европейцы поняли это еще некоторое время назад, но их чиновники либо тугодумы, либо жаждут саморазрушения", - написал Дмитриев, комментируя публикацию Трампа.