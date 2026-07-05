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Дмитриев прокомментировал миграционный кризис Европе - РИА Новости, 05.07.2026
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01:53 05.07.2026
Дмитриев прокомментировал миграционный кризис Европе

Дмитриев: европейцы осознали возможные последствия миграционного кризиса

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что европейцы осознали возможные последствия миграционного кризиса.
  • Дмитриев прокомментировал публикацию Трампа, отметив, что европейские чиновники либо тугодумы, либо жаждут саморазрушения.
  • Дмитриев заявил, что глобалистская повестка и идеи потерпели крах, а бесконтрольная миграция и отказ от российских энергоносителей уничтожают Европу.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что европейцы уже осознали возможные последствия миграционного кризиса, однако их чиновники либо тугодумы, либо жаждут саморазрушения.
Ранее президент США Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что Европа узнает, что, когда принимаешь преступников третьего мира, становишься страной третьего мира.
"Надеюсь, что узнает. Европейцы поняли это еще некоторое время назад, но их чиновники либо тугодумы, либо жаждут саморазрушения", - написал Дмитриев, комментируя публикацию Трампа.
В июне Дмитриев на ПМЭФ заявил, что глобалистская повестка и глобалистские идеи потерпели крах, а бесконтрольная миграция и отказ от энергетических носителей из России фактически уничтожают Европу.
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