Рейтинг@Mail.ru
Германия столкнулась с нашествием нутрий, пишут СМИ - РИА Новости, 05.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:28 05.07.2026
Германия столкнулась с нашествием нутрий, пишут СМИ

Bild: распространение нутрий в Германии поставило под угрозу местную экосистему

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкНутрия
Нутрия - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Нутрия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Распространение инвазивных нутрий в Германии поставило под угрозу местную экосистему и безопасность противопаводковых дамб.
  • В охотничьем сезоне 2024–2025 годов в Германии было добыто более 130 тысяч нутрий, что на 14,5 тысяч больше, чем в предыдущем году.
  • Лидером по охоте на нутрий стала Нижняя Саксония, где отстрелили около 54 тысяч грызунов.
БЕРЛИН, 5 июл - РИА Новости. Стремительное распространение в Германии инвазивных нутрий поставило под угрозу местную экосистему и безопасность противопаводковых дамб, сообщает газета Bild со ссылкой на данные германского охотничьего союза (DJV).
"Эти животные (нутрии - ред.) разрушают тростниковые заросли и тем самым ставят под угрозу существование многих видов птиц, рыб и амфибий. Кроме того, они подрывают дамбы, что негативно сказывается на защите от наводнений", - говорится в публикации.
Кабан - РИА Новости, 1920, 18.04.2026
В Германии за год подстрелили около трех тысяч "радиоактивных" кабанов
18 апреля, 19:26
Немецкие охотники сравнивают масштабы распространения этого вида грызунов в Германии с настоящим "нашествием". В этой связи масштабы охоты на нутрий в стране резко возросли.
По данным DJV, в охотничьем сезоне 2024-2025 годов было добыто более 130 тысяч нутрий. Это на 14,5 тысяч больше, чем в предыдущем году. По сравнению с показателями двадцатилетней давности рост составил целых 1 700%.
По словам представителя DJV Торстена Райнвальда, нутрии, будучи родом из Южной Америки, все активнее распространяются по территории Германии. В этой связи он считает необходимым сдерживать их численность, производя массовый отстрел.
В прошлом году лидером списка по охоте на нутрий стала Нижняя Саксония, где отстрелили около 54 тысяч этих грызунов. За ней с небольшим отставанием следовала Северный Рейн-Вестфалия с более чем 41 тысячей уничтоженных особей. Отмечается, что из-за особенностей ландшафта и рек Рейн, Везер, Эмс и Эльбы в этих регионах Германии для нутрий сложились идеальные условия для жизни.
Пару нутрий поселили в вольер к капибарам Персику, Искре и Карамельке в Москвариуме - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
В "Москвариуме" пару нутрий поселили в вольер к капибарам
3 июня, 15:08
 
В миреГерманияЮжная АмерикаНижняя СаксонияBild
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала