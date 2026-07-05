Германия столкнулась с нашествием нутрий, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Распространение инвазивных нутрий в Германии поставило под угрозу местную экосистему и безопасность противопаводковых дамб.
- В охотничьем сезоне 2024–2025 годов в Германии было добыто более 130 тысяч нутрий, что на 14,5 тысяч больше, чем в предыдущем году.
- Лидером по охоте на нутрий стала Нижняя Саксония, где отстрелили около 54 тысяч грызунов.
БЕРЛИН, 5 июл - РИА Новости. Стремительное распространение в Германии инвазивных нутрий поставило под угрозу местную экосистему и безопасность противопаводковых дамб, сообщает газета Bild со ссылкой на данные германского охотничьего союза (DJV).
"Эти животные (нутрии - ред.) разрушают тростниковые заросли и тем самым ставят под угрозу существование многих видов птиц, рыб и амфибий. Кроме того, они подрывают дамбы, что негативно сказывается на защите от наводнений", - говорится в публикации.
Немецкие охотники сравнивают масштабы распространения этого вида грызунов в Германии с настоящим "нашествием". В этой связи масштабы охоты на нутрий в стране резко возросли.
По данным DJV, в охотничьем сезоне 2024-2025 годов было добыто более 130 тысяч нутрий. Это на 14,5 тысяч больше, чем в предыдущем году. По сравнению с показателями двадцатилетней давности рост составил целых 1 700%.
По словам представителя DJV Торстена Райнвальда, нутрии, будучи родом из Южной Америки, все активнее распространяются по территории Германии. В этой связи он считает необходимым сдерживать их численность, производя массовый отстрел.
В прошлом году лидером списка по охоте на нутрий стала Нижняя Саксония, где отстрелили около 54 тысяч этих грызунов. За ней с небольшим отставанием следовала Северный Рейн-Вестфалия с более чем 41 тысячей уничтоженных особей. Отмечается, что из-за особенностей ландшафта и рек Рейн, Везер, Эмс и Эльбы в этих регионах Германии для нутрий сложились идеальные условия для жизни.