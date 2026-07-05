В Германии на вечеринке с участием 150 человек погиб охранник

"Кровавая стычка произошла в ночь на воскресенье в Эссене… в ходе вечеринки с участием 150 человек разгорелся конфликт. В итоге один мужчина набросился на троих своих оппонентов, достал нож, а погиб посторонний человек", - говорится в публикации.

По информации издания, погибшим оказался 56-летний охранник, который на фоне происходящего потерял сознание и скончался от инфаркта. Все четверо непосредственных участников стычки получили колотые и резаные ранения. Трое из них были госпитализированы в тяжелом состоянии, однако их жизни ничего не угрожает.