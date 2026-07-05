В Германии на вечеринке с участием 150 человек погиб охранник

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Эссене на западе Германии во время вечеринки с участием 150 человек произошла поножовщина.
- Четыре человека получили колотые и резаные ранения, один из них — 56-летний охранник — скончался от сердечного приступа.
- Главным подозреваемым следствие считает 46-летнего гражданина Турции, ему инкриминируют покушение на убийство.
БЕРЛИН, 5 июл - РИА Новости. Вечеринка с участием 150 человек закончилась поножовщиной в городе Эссен на западе Германии, в результате которой пострадали четыре человека, а не участвовавший в конфликте сотрудник охраны скончался от сердечного приступа, сообщает газета Bild со ссылкой на полицию.
"Кровавая стычка произошла в ночь на воскресенье в Эссене… в ходе вечеринки с участием 150 человек разгорелся конфликт. В итоге один мужчина набросился на троих своих оппонентов, достал нож, а погиб посторонний человек", - говорится в публикации.
По информации издания, погибшим оказался 56-летний охранник, который на фоне происходящего потерял сознание и скончался от инфаркта. Все четверо непосредственных участников стычки получили колотые и резаные ранения. Трое из них были госпитализированы в тяжелом состоянии, однако их жизни ничего не угрожает.
Уточняется, что среди пострадавших - трое граждан Турции и один гражданин Германии. Главным подозреваемым следствие считает 46-летнего турка. В настоящее время он также находится в больнице, где его охраняет полиция. О причинах конфликта не сообщается. Задержанному инкриминируют покушение на убийство.