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В Германии на вечеринке с участием 150 человек погиб охранник - РИА Новости, 05.07.2026
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16:30 05.07.2026
В Германии на вечеринке с участием 150 человек погиб охранник

Bild: в Германии на вечеринке с участием 150 человек произошла поножовщина

© AP Photo / Michael ProbstНемецкая полиция
Немецкая полиция - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© AP Photo / Michael Probst
Немецкая полиция. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Эссене на западе Германии во время вечеринки с участием 150 человек произошла поножовщина.
  • Четыре человека получили колотые и резаные ранения, один из них — 56-летний охранник — скончался от сердечного приступа.
  • Главным подозреваемым следствие считает 46-летнего гражданина Турции, ему инкриминируют покушение на убийство.
БЕРЛИН, 5 июл - РИА Новости. Вечеринка с участием 150 человек закончилась поножовщиной в городе Эссен на западе Германии, в результате которой пострадали четыре человека, а не участвовавший в конфликте сотрудник охраны скончался от сердечного приступа, сообщает газета Bild со ссылкой на полицию.
"Кровавая стычка произошла в ночь на воскресенье в Эссене… в ходе вечеринки с участием 150 человек разгорелся конфликт. В итоге один мужчина набросился на троих своих оппонентов, достал нож, а погиб посторонний человек", - говорится в публикации.
По информации издания, погибшим оказался 56-летний охранник, который на фоне происходящего потерял сознание и скончался от инфаркта. Все четверо непосредственных участников стычки получили колотые и резаные ранения. Трое из них были госпитализированы в тяжелом состоянии, однако их жизни ничего не угрожает.
Уточняется, что среди пострадавших - трое граждан Турции и один гражданин Германии. Главным подозреваемым следствие считает 46-летнего турка. В настоящее время он также находится в больнице, где его охраняет полиция. О причинах конфликта не сообщается. Задержанному инкриминируют покушение на убийство.
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