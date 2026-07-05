В Германии допустили принудительный призыв для формирования бригады в Литве

Краткий пересказ от РИА ИИ Бундесверу не хватает около одной тысячи человек для укомплектования своей военной бригады в Литве.

Министр обороны Германии Борис Писториус не исключает возможности принудительного призыва из-за нехватки военных специалистов.

Планируется, что к концу 2027 года в Литве будут расквартированы около пяти тысяч немецких военнослужащих.

БЕРЛИН, 5 июл - РИА Новости. Бундесверу не хватает около одной тысячи человек для укомплектования своей военной бригады в Литве, в связи с чем не исключен принудительный призыв, заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

Ранее он уже заявлял в интервью изданию Spiegel о нехватке военных специалистов для формирования бригады бундесвера в Литве . Планируется, что к концу 2027 года в Литве будут расквартированы около пяти тысяч немецких военнослужащих.

"В конечном итоге может потребоваться призыв на военную службу… Я говорю о количестве менее тысячи (человек - ред.)", - сказал Писториус в интервью газете Bild, отвечая на вопрос о числе военнослужащих, недостающем для копмлектования бригады в Литве.

По его словам, большую часть бригады бундесверу до сих пор удавалось "без труда укомплектовывать добровольцами".

"У нас возникают сложности с рядовым составом и (военными - ред.) специалистами", - уточнил Писториус.