Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бундесверу не хватает около одной тысячи человек для укомплектования своей военной бригады в Литве.
- Министр обороны Германии Борис Писториус не исключает возможности принудительного призыва из-за нехватки военных специалистов.
- Планируется, что к концу 2027 года в Литве будут расквартированы около пяти тысяч немецких военнослужащих.
БЕРЛИН, 5 июл - РИА Новости. Бундесверу не хватает около одной тысячи человек для укомплектования своей военной бригады в Литве, в связи с чем не исключен принудительный призыв, заявил министр обороны Германии Борис Писториус.
Ранее он уже заявлял в интервью изданию Spiegel о нехватке военных специалистов для формирования бригады бундесвера в Литве. Планируется, что к концу 2027 года в Литве будут расквартированы около пяти тысяч немецких военнослужащих.
"В конечном итоге может потребоваться призыв на военную службу… Я говорю о количестве менее тысячи (человек - ред.)", - сказал Писториус в интервью газете Bild, отвечая на вопрос о числе военнослужащих, недостающем для копмлектования бригады в Литве.
По его словам, большую часть бригады бундесверу до сих пор удавалось "без труда укомплектовывать добровольцами".
"У нас возникают сложности с рядовым составом и (военными - ред.) специалистами", - уточнил Писториус.
В последние годы РФ констатирует беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ неоднократно повторяли, что Россия остается открытой к диалогу с Организацией Североатлантического договора, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.