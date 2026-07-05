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В Германии допустили принудительный призыв для формирования бригады в Литве - РИА Новости, 05.07.2026
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14:32 05.07.2026
В Германии допустили принудительный призыв для формирования бригады в Литве

В ФРГ допустили принудительный призыв тысячи человек для бригады в Литве

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги Германии, Украины и ЕС в Берлине
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бундесверу не хватает около одной тысячи человек для укомплектования своей военной бригады в Литве.
  • Министр обороны Германии Борис Писториус не исключает возможности принудительного призыва из-за нехватки военных специалистов.
  • Планируется, что к концу 2027 года в Литве будут расквартированы около пяти тысяч немецких военнослужащих.
БЕРЛИН, 5 июл - РИА Новости. Бундесверу не хватает около одной тысячи человек для укомплектования своей военной бригады в Литве, в связи с чем не исключен принудительный призыв, заявил министр обороны Германии Борис Писториус.
Ранее он уже заявлял в интервью изданию Spiegel о нехватке военных специалистов для формирования бригады бундесвера в Литве. Планируется, что к концу 2027 года в Литве будут расквартированы около пяти тысяч немецких военнослужащих.
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"В конечном итоге может потребоваться призыв на военную службу… Я говорю о количестве менее тысячи (человек - ред.)", - сказал Писториус в интервью газете Bild, отвечая на вопрос о числе военнослужащих, недостающем для копмлектования бригады в Литве.
По его словам, большую часть бригады бундесверу до сих пор удавалось "без труда укомплектовывать добровольцами".
"У нас возникают сложности с рядовым составом и (военными - ред.) специалистами", - уточнил Писториус.
В последние годы РФ констатирует беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ неоднократно повторяли, что Россия остается открытой к диалогу с Организацией Североатлантического договора, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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