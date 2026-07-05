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Германия внесет самый большой взнос в поддержку Украины, заявил Писториус - РИА Новости, 05.07.2026
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11:27 05.07.2026 (обновлено: 16:55 05.07.2026)
Германия внесет самый большой взнос в поддержку Украины, заявил Писториус

Писториус: Германия намерена внести самый большой взнос в поддержку Украины

© AP Photo / Mindaugas KulbisМинистр обороны Германии Борис Писториус
Министр обороны Германии Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Министр обороны Германии Борис Писториус. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Германия намерена внести самый большой индивидуальный взнос среди стран НАТО в рамках очередного пакета военной поддержки Украины.
  • Члены НАТО обсуждают новые денежные обязательства по военной помощи Украине на сумму в 70 миллиардов евро.
  • Правительство ФРГ заложило в федеральный бюджет на 2026 год рекордные 11,5 миллиарда евро на закупку вооружения для ВСУ.
БЕРЛИН, 5 июл — РИА Новости. Германия намерена внести самый большой индивидуальный взнос среди стран НАТО в рамках очередного пакета военной поддержки Украины, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.
В июне европейское издание Politico сообщало со ссылкой на дипломатов из государств Североатлантического альянса, что члены НАТО обсуждают новые денежные обязательства по военной помощи Украине на сумму 70 миллиардов евро.
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"Она (доля ФРГ. — Прим. ред.), несомненно, будет самым большим отдельным взносом", — заявил Писториус, отвечая в интервью газете Bild на вопрос о размере участия ФРГ.
По его словам, Киев рассчитывает получить финансирование не только за счет кредитов ЕС, но и из "нового фонда поддержки".
"Речь идет об общей сумме 70 миллиардов евро", — подтвердил Писториус.
При этом он не назвал точные цифры немецких ассигнований в рамках этой суммы.
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Немецкий новостной портал T-Online сообщал, что правительство ФРГ заложило в федеральный бюджет на 2026 год рекордные 11,5 миллиарда евро, которые пойдут на закупку артиллерии, беспилотников, бронетехники и иного вооружения для ВСУ. В Министерстве обороны Германии признали, что эта сумма стала максимальной с момента начала конфликта на Украине в 2022 году.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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