Краткий пересказ от РИА ИИ
- Германия намерена внести самый большой индивидуальный взнос среди стран НАТО в рамках очередного пакета военной поддержки Украины.
- Члены НАТО обсуждают новые денежные обязательства по военной помощи Украине на сумму в 70 миллиардов евро.
- Правительство ФРГ заложило в федеральный бюджет на 2026 год рекордные 11,5 миллиарда евро на закупку вооружения для ВСУ.
БЕРЛИН, 5 июл — РИА Новости. Германия намерена внести самый большой индивидуальный взнос среди стран НАТО в рамках очередного пакета военной поддержки Украины, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.
"Она (доля ФРГ. — Прим. ред.), несомненно, будет самым большим отдельным взносом", — заявил Писториус, отвечая в интервью газете Bild на вопрос о размере участия ФРГ.
По его словам, Киев рассчитывает получить финансирование не только за счет кредитов ЕС, но и из "нового фонда поддержки".
"Речь идет об общей сумме 70 миллиардов евро", — подтвердил Писториус.
При этом он не назвал точные цифры немецких ассигнований в рамках этой суммы.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила ранее, что Германия превратилась в главного спонсора конфликта на Украине, а также занимает лидирующие позиции в милитаризации страны.
Немецкий новостной портал T-Online сообщал, что правительство ФРГ заложило в федеральный бюджет на 2026 год рекордные 11,5 миллиарда евро, которые пойдут на закупку артиллерии, беспилотников, бронетехники и иного вооружения для ВСУ. В Министерстве обороны Германии признали, что эта сумма стала максимальной с момента начала конфликта на Украине в 2022 году.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.