Краткий пересказ от РИА ИИ Германия намерена внести самый большой индивидуальный взнос среди стран НАТО в рамках очередного пакета военной поддержки Украины.

Члены НАТО обсуждают новые денежные обязательства по военной помощи Украине на сумму в 70 миллиардов евро.

Правительство ФРГ заложило в федеральный бюджет на 2026 год рекордные 11,5 миллиарда евро на закупку вооружения для ВСУ.

БЕРЛИН, 5 июл — РИА Новости. Германия намерена внести самый большой индивидуальный взнос среди стран НАТО в рамках очередного пакета военной поддержки Украины, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

В июне европейское издание Politico сообщало со ссылкой на дипломатов из государств Североатлантического альянса, что члены НАТО обсуждают новые денежные обязательства по военной помощи Украине на сумму 70 миллиардов евро.

"Она (доля ФРГ. — Прим. ред.), несомненно, будет самым большим отдельным взносом", — заявил Писториус, отвечая в интервью газете Bild на вопрос о размере участия ФРГ.

По его словам, Киев рассчитывает получить финансирование не только за счет кредитов ЕС, но и из "нового фонда поддержки".

"Речь идет об общей сумме 70 миллиардов евро", — подтвердил Писториус.

При этом он не назвал точные цифры немецких ассигнований в рамках этой суммы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила ранее, что Германия превратилась в главного спонсора конфликта на Украине, а также занимает лидирующие позиции в милитаризации страны.

Немецкий новостной портал T-Online сообщал, что правительство ФРГ заложило в федеральный бюджет на 2026 год рекордные 11,5 миллиарда евро, которые пойдут на закупку артиллерии, беспилотников, бронетехники и иного вооружения для ВСУ. В Министерстве обороны Германии признали, что эта сумма стала максимальной с момента начала конфликта на Украине в 2022 году.