Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил, что реванш нацизма в современной Европе готовился много лет после поражения Третьего рейха.
- Нимайер отметил, что основы нацистской идеологии просматриваются в политике Брюсселя и Берлина, и подчеркнул, что в капиталистической Западной Германии после окончания Второй мировой войны не признали поражение нацизма.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Реванш нацизма, который наблюдается в современной Европе, готовили много лет после поражения Третьего рейха, рассказал РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
"Нацизм жив и здоров. Это вышло на поверхность после многолетней подготовки", - подчеркнул Нимайер.
Политик подчеркнул, что в капиталистической Западной Германии после окончания Второй мировой не признали поражение нацизма. Впоследствии благодаря расширению Евросоюза эта идеология распространилась по Европе, чего Третий рейх в свое время не смог добиться силой оружия.
"Нацизм должен быть уничтожен, как это стремился сделать СССР в 1945 году", - добавил Нимайер.