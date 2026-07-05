Краткий пересказ от РИА ИИ Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил, что реванш нацизма в современной Европе готовился много лет после поражения Третьего рейха.

Нимайер отметил, что основы нацистской идеологии просматриваются в политике Брюсселя и Берлина, и подчеркнул, что в капиталистической Западной Германии после окончания Второй мировой войны не признали поражение нацизма.

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Реванш нацизма, который наблюдается в современной Европе, готовили много лет после поражения Третьего рейха, рассказал РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

Он отметил, что в политике Брюсселя Берлина сегодня стабильно просматриваются основы нацистской идеологии.

"Нацизм жив и здоров. Это вышло на поверхность после многолетней подготовки", - подчеркнул Нимайер.

Политик подчеркнул, что в капиталистической Западной Германии после окончания Второй мировой не признали поражение нацизма. Впоследствии благодаря расширению Евросоюза эта идеология распространилась по Европе, чего Третий рейх в свое время не смог добиться силой оружия.