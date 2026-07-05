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Наследники нацистов много лет готовили реванш, заявил немецкий политик - РИА Новости, 05.07.2026
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02:28 05.07.2026
Наследники нацистов много лет готовили реванш, заявил немецкий политик

Немецкий политик Нимайер: наследники нацистов много лег готовили реванш в Европе

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза и Германии в Берлине
Флаги Евросоюза и Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Флаги Евросоюза и Германии в Берлине. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил, что реванш нацизма в современной Европе готовился много лет после поражения Третьего рейха.
  • Нимайер отметил, что основы нацистской идеологии просматриваются в политике Брюсселя и Берлина, и подчеркнул, что в капиталистической Западной Германии после окончания Второй мировой войны не признали поражение нацизма.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Реванш нацизма, который наблюдается в современной Европе, готовили много лет после поражения Третьего рейха, рассказал РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
Он отметил, что в политике Брюсселя и Берлина сегодня стабильно просматриваются основы нацистской идеологии.
"Нацизм жив и здоров. Это вышло на поверхность после многолетней подготовки", - подчеркнул Нимайер.
Политик подчеркнул, что в капиталистической Западной Германии после окончания Второй мировой не признали поражение нацизма. Впоследствии благодаря расширению Евросоюза эта идеология распространилась по Европе, чего Третий рейх в свое время не смог добиться силой оружия.
"Нацизм должен быть уничтожен, как это стремился сделать СССР в 1945 году", - добавил Нимайер.
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