Германия не будет сбивать БПЛА в Литве из-за сбоев в поставках ПВО

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава минобороны ФРГ Борис Писториус исключил использование военными бундесвера дробовиков против беспилотников в Литве.

Размещение бригады бундесвера в Литве сопровождается задержками в поставках систем ПВО Skyranger.

К концу 2027 года в Литве будут расквартированы около 5 тысяч немецких военнослужащих.

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Глава минобороны ФРГ Борис Писториус исключил использование военными бундесвера дробовиков против беспилотников в Литве на фоне задержек поставок ПВО, не уточнив, как именно их будут сбивать.

Ранее немецкая газета Bild сообщала, что размещение бригады бундесвера в Литве сопровождается рядом трудностей, в том числе задержками в поставках вооружений, таких как системы ПВО Skyranger, что делает подразделение уязвимым для беспилотников. При этом для восполнения дефицита, по информации газеты, временно используются альтернативные решения, включая применение стрелкового оружия против дронов.

Интервьюер газеты Bild спросил у Писториуса, будет ли бундесвер использовать дробовики против беспилотников на фоне задержки с поставкой системы ПВО Skyranger в Литву.

"Это мы можем исключить", - заявил министр.

При этом как именно военные ФРГ, размещенные в Литве, будут бороться с беспилотниками, Писториус не уточнил.

Ранее Писториус заявил, что к концу 2027 года в Литве будут расквартированы около 5 тысяч немецких военнослужащих.