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Германия не будет сбивать БПЛА в Литве из-за сбоев в поставках ПВО - РИА Новости, 05.07.2026
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00:38 05.07.2026
Германия не будет сбивать БПЛА в Литве из-за сбоев в поставках ПВО

Бундесвер не будет сбивать БПЛА в Литве из-за сбоев в поставках ПВО

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги Германии, Украины и ЕС в Берлине
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава минобороны ФРГ Борис Писториус исключил использование военными бундесвера дробовиков против беспилотников в Литве.
  • Размещение бригады бундесвера в Литве сопровождается задержками в поставках систем ПВО Skyranger.
  • К концу 2027 года в Литве будут расквартированы около 5 тысяч немецких военнослужащих.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Глава минобороны ФРГ Борис Писториус исключил использование военными бундесвера дробовиков против беспилотников в Литве на фоне задержек поставок ПВО, не уточнив, как именно их будут сбивать.
Ранее немецкая газета Bild сообщала, что размещение бригады бундесвера в Литве сопровождается рядом трудностей, в том числе задержками в поставках вооружений, таких как системы ПВО Skyranger, что делает подразделение уязвимым для беспилотников. При этом для восполнения дефицита, по информации газеты, временно используются альтернативные решения, включая применение стрелкового оружия против дронов.
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Интервьюер газеты Bild спросил у Писториуса, будет ли бундесвер использовать дробовики против беспилотников на фоне задержки с поставкой системы ПВО Skyranger в Литву.
"Это мы можем исключить", - заявил министр.
При этом как именно военные ФРГ, размещенные в Литве, будут бороться с беспилотниками, Писториус не уточнил.
Ранее Писториус заявил, что к концу 2027 года в Литве будут расквартированы около 5 тысяч немецких военнослужащих.
В последние годы Российская Федерация констатирует беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ неоднократно повторяли, что Россия остается открытой к диалогу с Организацией Североатлантического договора, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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