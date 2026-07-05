Краткий пересказ от РИА ИИ Сотрудники советских органов госбезопасности ликвидировали одного из организаторов Волынской резни, бывшего командующего "Украинской повстанческой армией" (УПА*) Дмитрия Клячкивского в начале 1945 года.

Дмитрий Клячкивский командовал УПА с мая 1943 года по январь 1944 года и был одним из организаторов Волынской резни.

Операция по ликвидации Клячкивского и его банды проводилась 13 февраля 1945 года в районе села Суска Ровенской области.

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. ФСБ России раскрыла подробности ликвидации сотрудниками советских органов госбезопасности в начале 1945 года одного из организаторов Волынской резни, бывшего командующего "Украинской повстанческой армией*" Дмитрия Клячкивского.

Одиннадцатого июля исполнится 83 года со дня кульминации Волынской резни - массового геноцида мирного польского населения Волыни, устроенного украинскими националистами в годы Второй мировой войны.

Руководство советских спецслужб получало оперативную информацию о положении на территориях Украины , оккупированных гитлеровцами. Эти сведения добывали оперативные группы 4-го (зафронтового) Управления Народного комиссариата государственной безопасности (НКГБ) СССР и чекистские органы Украинской ССР. Среди прочей информации в Москву поступали данные о сотрудничестве украинских националистов с нацистами и чинимых ими преступлениях против мирного населения.

В частности, 4 августа 1943 года начальник 4-го Управления НКГБ СССР Павел Судоплатов направил спецсообщение начальнику 2-го (контрразведывательного) Управления НКГБ СССР Петру Федотову, в котором сообщал, что один из советских агентов 18 июля 1943 года стал очевидцем массового истребления польского населения в городе Владимире-Волынском. В документе сообщалось, что во время богослужения в костелах бандеровцами было убито 11 ксендзов и до двух тысяч поляков на улицах города.

По мере освобождения Украинской ССР от гитлеровцев советские органы госбезопасности вели розыск участников украинских националистических организаций, причастных к преступлениям против мирного населения. Так, в освобожденном городе Збараже Тернопольской области им удалось добыть сделанный еще в 1938 году групповой снимок правления украинской националистической спортивной организации "Сокол". В результате отождествления лиц, запечатленных на снимке, чекистами был установлен Дмитрий Клячкивский (он же "Клим Савур", "Охрим", имел и другие псевдонимы) – один из организаторов Волынской резни, создатель вооруженных формирований украинских националистов на Волыни и в Полесье, которые стали ядром УПА*.

Клячкивский командовал УПА* с мая 1943 года по январь 1944 года, то есть руководил бандами украинских националистов в самый разгар Волынской резни. При этом банды УПА* убивали не только мирных поляков, но и этнических украинцев на Волыни, не поддерживавших боевиков и не желавших вступать в их ряды.

В июле 1944 года Судоплатов направил специальное сообщение наркому госбезопасности СССР Всеволоду Меркулову, в котором сообщил об установлении личности Клячкивского, а также привел биографические сведения о нем, полученные от советского агента в Збараже. А 22 февраля 1945 года нарком госбезопасности Украинской ССР Сергей Савченко направил заместителю наркома госбезопасности СССР Богдану Кобулову докладную записку "О результатах проведенных органами НКГБ мероприятий по ликвидации оуновского подполья и бандформирований УПА* на территории западных областей Украины за время с 1 по 15 февраля 1945 года". В одном из фрагментов документа приводились обстоятельства ликвидации украинскими чекистами Клячкивского.

Как сообщал Савченко, операция по разгрому банды украинских националистов проводилась 13 февраля 1945 года в районе села Суска Ровенской области на западе Украинской ССР. "При подходе к селу Суск опергруппой были обнаружены три вооруженных бандита, которые, заметив нашу опергруппу, пытались бежать, но в результате завязавшейся перестрелки были убиты… В числе убитых был опознан бывший командующий группы УПА* "Пивнич", известный в оуновском подполье под псевдонимами "Клим Савур" и "Охрим", разрабатываемый нами по агентурному делу "Берлога", — отмечал Савченко.

Одним из самых сложных вопросов в отношениях Польши и Украины является трактовка Волынской резни, а также отношение к лидерам украинских националистов времен ОУН*-УПА*. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. Кульминацией Волынской резни стали события 11 июля 1943 года, когда в один день нападению украинских боевиков подверглись порядка 150 польских деревень. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН*-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и соседних регионов.

В конце мая Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. В марте украинские СМИ сообщали, что останки других главарей ОУН* также могут перезахоронить. После этого президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей награды Польши — Ордена Белого орла.