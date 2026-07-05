МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Глава минобороны Германии Борис Писториус пожаловался, что поставки военного оснащения для бундесвера не поспевают за заказами, а темпов производства не хватает.

В последние годы Российская Федерация констатирует беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ неоднократно повторяли, что Россия остается открытой к диалогу с Организацией Североатлантического договора, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.