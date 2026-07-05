Рейтинг@Mail.ru
Писториус пожаловался на дефицит военного оснащения для бундесвера - РИА Новости, 05.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:37 05.07.2026
Писториус пожаловался на дефицит военного оснащения для бундесвера

Писториус: поставки военного оборудования не поспевают за заказами

© AP Photo / Mindaugas KulbisМинистр обороны Германии Борис Писториус
Министр обороны Германии Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Министр обороны Германии Борис Писториус. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава минобороны Германии Борис Писториус заявил о проблеме с поставками военного оснащения для бундесвера.
  • По его словам, оборонная промышленность наращивает темпы производства, но этого недостаточно.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Глава минобороны Германии Борис Писториус пожаловался, что поставки военного оснащения для бундесвера не поспевают за заказами, а темпов производства не хватает.
"К сожалению, у нас есть проблема: мы не получаем поставки так быстро, как заказываем. Оборонная промышленность наращивает темпы, но теперь нам нужно еще больше скорости, чтобы действительно иметь эти вещи на складе или в порту", - сказал Писториус в интервью газете Bild.
В последние годы Российская Федерация констатирует беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ неоднократно повторяли, что Россия остается открытой к диалогу с Организацией Североатлантического договора, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
"Запомните это": Писториус сделал неожиданное признание о войне с Россией
24 декабря 2025, 08:00
 
В миреРоссияГерманияЕвропаБорис ПисториусBildНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала