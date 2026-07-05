Фицо назвал референдум об отмене его пожизненных выплат фиаско оппозиции

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер Словакии Роберт Фицо назвал референдум о лишении его пожизненных выплат фиаско.
- Явка на референдум составила 16,13%, что ниже необходимого порога в 50%.
- На проведение референдума было потрачено 12 миллионов евро из бюджета.
БРАТИСЛАВА, 5 июл - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что референдум о лишении его пожизненных выплат закончился фиаско, а деньги, потраченные на его организацию, выброшены на ветер.
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"Референдум, который был вчера, это фиаско оппозиции, потому что они решили организовать референдум из-за ненависти. Они задали вопросы, которые можно решить обычными законами в парламенте", - сказал Фицо на пресс-конференции, которую транслировал словацкий телеканал ТА3 в воскресенье.
Он назвал потраченные на организацию референдума деньги выброшенными на ветер.
"Явка была катастрофически низкой, это полное фиаско", - заключил Фицо.
Инициированный оппозицией референдум о лишении Фицо пожизненных выплат и восстановлении некоторых правоохранительных ведомств, упраздненных его правительством, состоялся в Словакии в субботу. Явка составила 16,13%. Для того, чтобы референдум был объявлен состоявшимся, явка должна была превысить 50%. На его проведение из бюджета было потрачено 12 миллионов евро.