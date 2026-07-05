Фицо назвал референдум об отмене его пожизненных выплат фиаско оппозиции

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"Референдум, который был вчера, это фиаско оппозиции, потому что они решили организовать референдум из-за ненависти. Они задали вопросы, которые можно решить обычными законами в парламенте", - сказал Фицо на пресс-конференции, которую транслировал словацкий телеканал ТА3 в воскресенье.