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Фицо назвал референдум об отмене его пожизненных выплат фиаско оппозиции - РИА Новости, 05.07.2026
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21:36 05.07.2026
Фицо назвал референдум об отмене его пожизненных выплат фиаско оппозиции

Фицо заявил, что референдум о лишении его пожизненных выплат закончился фиаско

© AP Photo / Petr David JosekПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© AP Photo / Petr David Josek
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер Словакии Роберт Фицо назвал референдум о лишении его пожизненных выплат фиаско.
  • Явка на референдум составила 16,13%, что ниже необходимого порога в 50%.
  • На проведение референдума было потрачено 12 миллионов евро из бюджета.
БРАТИСЛАВА, 5 июл - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что референдум о лишении его пожизненных выплат закончился фиаско, а деньги, потраченные на его организацию, выброшены на ветер.
«

"Референдум, который был вчера, это фиаско оппозиции, потому что они решили организовать референдум из-за ненависти. Они задали вопросы, которые можно решить обычными законами в парламенте", - сказал Фицо на пресс-конференции, которую транслировал словацкий телеканал ТА3 в воскресенье.

Он назвал потраченные на организацию референдума деньги выброшенными на ветер.
"Явка была катастрофически низкой, это полное фиаско", - заключил Фицо.
Инициированный оппозицией референдум о лишении Фицо пожизненных выплат и восстановлении некоторых правоохранительных ведомств, упраздненных его правительством, состоялся в Словакии в субботу. Явка составила 16,13%. Для того, чтобы референдум был объявлен состоявшимся, явка должна была превысить 50%. На его проведение из бюджета было потрачено 12 миллионов евро.
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