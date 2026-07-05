Референдум о лишении Фицо пожизненных выплат провалился

Краткий пересказ от РИА ИИ Явка на референдуме о лишении премьер-министра Словакии Роберта Фицо пожизненных выплат и восстановлении некоторых институтов составила 15,87%.

Для того чтобы референдум был объявлен состоявшимся, явка должна была превысить 50%.

Большинство участвовавших в голосовании ответили утвердительно на вопросы референдума.

БРАТИСЛАВА, 5 июл — РИА Новости. Явка на референдуме о лишении премьер-министра Словакии Роберта Фицо пожизненных выплат и восстановлении некоторых институтов, которые были упразднены его правительством, составила менее 16 процентов, свидетельствуют данные после обработки бюллетеней на 97 процентах участков.

"Явка составила 15,87 процента", — говорится в сообщении с предварительными результатами референдума на сайте статистического управления страны.

Правом голоса в Словакии обладают более 4,3 миллиона человек, голосование в субботу проводилось на 5545 участках. Для того, чтобы референдум был объявлен состоявшимся, явка должна была превысить 50 процентов.

К данному моменту члены комиссий обработали данные на 97 процентах участков. Участие в голосовании приняли 659 808 человек, большинство из них ответили утвердительно на вопросы, вынесенные на референдум.

Граждане республики должны были ответить на два вопроса: "Согласны ли вы с отменой так называемой пожизненной ренты, например, для Роберта Фицо ?" и "Согласны ли вы с тем, чтобы были восстановлены специальная прокуратура и национальное агентство по борьбе с преступностью?".

Референдум инициировала внепарламентская партия Demokrati ("Демократы"). Их претензия сводилась к том, что в июле 2024 года в Словакии вступили в силу поправки, согласно которым бывшим премьер-министрам, занимавшим свои посты не менее двух сроков, положена ежемесячная пожизненная выплата в размере заработной платы депутата, составляющей на данный момент более четырех тысяч евро. Этим критериям в республике соответствует только Фицо, который возглавляет словацкое правительство в третий раз.