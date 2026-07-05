Рейтинг@Mail.ru
Евросоюз превращается в военно-политический блок, заявил Песков - РИА Новости, 05.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:10 05.07.2026
Евросоюз превращается в военно-политический блок, заявил Песков

Песков: превращение ЕС в военно-политический блок усугубляет ситуацию с Украиной

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк Дмитрий Песков
 Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Песков заявил, что Евросоюз превращается в военно-политический блок.
  • По мнению Пескова, этот фактор усугубляет ситуацию в украинском конфликте.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Евросоюз превращается в военно-политический блок, и этот фактор усугубляет ситуацию в украинском конфликте, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это фактор, который усугубляет ситуацию, я имею в виду фактор Европейского союза, который постепенно превращается в военно-политический блок", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
Московский Кремль. - РИА Новости, 1920, 22.03.2026
В Кремле заявили о сложном положении Европы
22 марта, 14:10
 
В миреРоссияДмитрий ПесковПавел Зарубин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала