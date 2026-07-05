Евросоюз превращается в военно-политический блок, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Песков заявил, что Евросоюз превращается в военно-политический блок.
- По мнению Пескова, этот фактор усугубляет ситуацию в украинском конфликте.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Евросоюз превращается в военно-политический блок, и этот фактор усугубляет ситуацию в украинском конфликте, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это фактор, который усугубляет ситуацию, я имею в виду фактор Европейского союза, который постепенно превращается в военно-политический блок", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
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