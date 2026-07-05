Краткий пересказ от РИА ИИ
- Замглавы МИД Михаил Галузин заявил, что Европа едва ли способна предложить конструктивные идеи по украинскому урегулированию.
- По словам дипломата, заявления европейских лидеров о необходимости "разговаривать" с Россией соседствуют с призывами нанести стране "стратегическое поражение".
ЖЕНЕВА, 5 июл — РИА Новости. Европа сегодня едва ли способна предложить конструктивные идеи по украинскому урегулированию, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
"Что касается участившихся в последнее время заявлений европейских лидеров о необходимости "разговаривать" с Россией, прежде всего в целях урегулирования украинского кризиса, то они продолжают соседствовать с призывами нанести нашей стране "стратегическое поражение". Такая извращенная логика – верный признак того, что сегодня Европа едва ли способна предложить какие-либо конструктивные идеи", — сказал он агентству.
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что у России нет никаких иллюзий относительно реальных планов Евросоюза по участию в урегулировании на Украине. Ранее он заявил, что Владимир Зеленский выдвигает хамские и нереалистичные условия Москве и своим европейским кураторам по урегулированию конфликта на Украине.
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