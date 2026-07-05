Рейтинг@Mail.ru
В МИД прокомментировали идеи Европы по завершению конфликта на Украине - РИА Новости, 05.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:25 05.07.2026 (обновлено: 05:49 05.07.2026)
В МИД прокомментировали идеи Европы по завершению конфликта на Украине

Галузин: Европа едва ли способна предложить конструктивные идеи по Украине

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Замглавы МИД Михаил Галузин заявил, что Европа едва ли способна предложить конструктивные идеи по украинскому урегулированию.
  • По словам дипломата, заявления европейских лидеров о необходимости "разговаривать" с Россией соседствуют с призывами нанести стране "стратегическое поражение".
ЖЕНЕВА, 5 июл — РИА Новости. Европа сегодня едва ли способна предложить конструктивные идеи по украинскому урегулированию, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
"Что касается участившихся в последнее время заявлений европейских лидеров о необходимости "разговаривать" с Россией, прежде всего в целях урегулирования украинского кризиса, то они продолжают соседствовать с призывами нанести нашей стране "стратегическое поражение". Такая извращенная логика – верный признак того, что сегодня Европа едва ли способна предложить какие-либо конструктивные идеи", — сказал он агентству.
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что у России нет никаких иллюзий относительно реальных планов Евросоюза по участию в урегулировании на Украине. Ранее он заявил, что Владимир Зеленский выдвигает хамские и нереалистичные условия Москве и своим европейским кураторам по урегулированию конфликта на Украине.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
Фицо раскрыл парадокс об отношениях Украины с ЕС
Вчера, 19:51
 
В миреРоссияЕвропаУкраинаМихаил ГалузинСергей ЛавровВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала