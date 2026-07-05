Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп заявил, что Европа становится третьим миром.
- По его мнению, это происходит из-за того, что Европа принимает преступников из стран третьего мира.
ВАШИНГТОН, 5 июл — РИА Новости. Европа становится третьим миром, заявил президент США Дональд Трамп.
"Европа узнает, что когда принимаешь преступников третьего мира, становишься страной третьего мира", — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Он заявил, что такое превращение "происходит быстро, глазом не успеешь моргнуть".
Трамп провозгласил себя европейцем
10 января, 00:57