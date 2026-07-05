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Трамп заявил, что Европа становится третьим миром - РИА Новости, 05.07.2026
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01:19 05.07.2026 (обновлено: 05:47 05.07.2026)
Трамп заявил, что Европа становится третьим миром

Трамп: Европа становится третьим миром, принимая преступников из других стран

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что Европа становится третьим миром.
  • По его мнению, это происходит из-за того, что Европа принимает преступников из стран третьего мира.
ВАШИНГТОН, 5 июл — РИА Новости. Европа становится третьим миром, заявил президент США Дональд Трамп.
"Европа узнает, что когда принимаешь преступников третьего мира, становишься страной третьего мира", — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Он заявил, что такое превращение "происходит быстро, глазом не успеешь моргнуть".
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В миреЕвропаСШАДональд Трамп
 
 
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