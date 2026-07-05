Ким Чен Ын распорядился ввести эсминец "Кан Гон" в состав ВМС

Краткий пересказ от РИА ИИ Ким Чен Ын распорядился завершить испытания нового эсминца "Кан Гон" и принять его в боевой состав ВМС в течение двух месяцев.

СЕУЛ, 5 июл - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын распорядился завершить испытания нового эсминца "Кан Гон" и принять его в боевой состав военно-морских сил в течение двух месяцев, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Товарищ Ким Чен Ын распорядился ответственно завершить испытание эсминца "Кан Гон" и ввести его в боевой состав ВМС в течение 2 месяцев", - сообщает ЦТАК.

Лидер КНДР отметил, что в ходе испытаний проходят проверку боевой мощности и надежности системы противокорабельного, противолодочного и противовоздушного вооружения, а также стратегические ударные вооружения корабля.

После испытаний Ким Чен Ын провел важное совещание по вопросам развития кораблестроения.

"Ким Чен Ын отметил необходимость дальше активно форсировать работы для сохранения и неустанного наращивания надежных сил сдерживания войны и способности к ведению войны", - пишет ЦТАК.