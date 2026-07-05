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Ким Чен Ын распорядился ввести эсминец "Кан Гон" в состав ВМС - РИА Новости, 05.07.2026
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06:17 05.07.2026
Ким Чен Ын распорядился ввести эсминец "Кан Гон" в состав ВМС

Ким Чен Ын распорядился завершить испытания эсминца "Кан Гон" за два месяца

© Фото : ЦТАКЭсминец ВМС КНА "Кан Гон"
Эсминец ВМС КНА Кан Гон - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© Фото : ЦТАК
Эсминец ВМС КНА "Кан Гон". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ким Чен Ын распорядился завершить испытания нового эсминца "Кан Гон" и принять его в боевой состав ВМС в течение двух месяцев.
СЕУЛ, 5 июл - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын распорядился завершить испытания нового эсминца "Кан Гон" и принять его в боевой состав военно-морских сил в течение двух месяцев, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
КНДР 3 июля провела испытательный запуск стратегических крылатых ракет с эсминца "Кан Гон", за которым наблюдал Ким Чен Ын.
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"Товарищ Ким Чен Ын распорядился ответственно завершить испытание эсминца "Кан Гон" и ввести его в боевой состав ВМС в течение 2 месяцев", - сообщает ЦТАК.
Лидер КНДР отметил, что в ходе испытаний проходят проверку боевой мощности и надежности системы противокорабельного, противолодочного и противовоздушного вооружения, а также стратегические ударные вооружения корабля.
После испытаний Ким Чен Ын провел важное совещание по вопросам развития кораблестроения.
"Ким Чен Ын отметил необходимость дальше активно форсировать работы для сохранения и неустанного наращивания надежных сил сдерживания войны и способности к ведению войны", - пишет ЦТАК.
Он также напомнил о принятом на II пленуме ЦК партии девятого созыва решении о строительстве военно-морских баз и увеличении производственных мощностей судоверфей всех уровней.
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