Ким Чен Ын распорядился ввести эсминец "Кан Гон" в состав ВМС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ким Чен Ын распорядился завершить испытания нового эсминца "Кан Гон" и принять его в боевой состав ВМС в течение двух месяцев.
СЕУЛ, 5 июл - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын распорядился завершить испытания нового эсминца "Кан Гон" и принять его в боевой состав военно-морских сил в течение двух месяцев, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
КНДР 3 июля провела испытательный запуск стратегических крылатых ракет с эсминца "Кан Гон", за которым наблюдал Ким Чен Ын.
"Товарищ Ким Чен Ын распорядился ответственно завершить испытание эсминца "Кан Гон" и ввести его в боевой состав ВМС в течение 2 месяцев", - сообщает ЦТАК.
Лидер КНДР отметил, что в ходе испытаний проходят проверку боевой мощности и надежности системы противокорабельного, противолодочного и противовоздушного вооружения, а также стратегические ударные вооружения корабля.
После испытаний Ким Чен Ын провел важное совещание по вопросам развития кораблестроения.
"Ким Чен Ын отметил необходимость дальше активно форсировать работы для сохранения и неустанного наращивания надежных сил сдерживания войны и способности к ведению войны", - пишет ЦТАК.
Он также напомнил о принятом на II пленуме ЦК партии девятого созыва решении о строительстве военно-морских баз и увеличении производственных мощностей судоверфей всех уровней.
КНДР провела испытательный пуск ракет с эсминца
14 апреля, 01:02