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Эксперт рассказал, от чего зависит успех формирования пенсионных накоплений - РИА Новости, 05.07.2026
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01:11 05.07.2026
Эксперт рассказал, от чего зависит успех формирования пенсионных накоплений

Финансист Абрамов: размер пенсионных накоплений зависит от размера взносов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение
Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Успех формирования пенсионных накоплений зависит от возраста, в котором человек начинает инвестировать, регулярности и размера взносов, а также доходности выбранной инвестиционной стратегии.
  • Если начать откладывать на пенсию в 40 лет, а не в молодом возрасте, то при прочих равных условиях размер накоплений сократится примерно на треть.
  • Сегодня наиболее активно государством поддерживается программа долгосрочных сбережений, рассчитанная на 15 лет и предусматривающая налоговые льготы и другие меры поддержки.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Успех формирования пенсионных накоплений зависит от нескольких факторов, в том числе от возраста: если начать откладывать в 40 лет, а не в молодом возрасте, то при прочих равных размер накоплений сокращается примерно на треть, рассказал РИА Новости заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Президентской академии Александр Абрамов.
"Успех формирования пенсионных накоплений зависит от трех основных факторов: возраста, в котором человек начинает инвестировать, регулярности и размера взносов, а также доходности выбранной инвестиционной стратегии", - сказал экономист.
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Начинать накопления следует как можно раньше, подчеркивает он.
"По нашим расчетам, если инвестор приступает к формированию пенсионного капитала не в 20, а в 40 лет, то есть откладывает старт на два десятилетия, то при прочих равных условиях размер его будущей пенсии сокращается примерно на треть", - отметил Абрамов.
Раннее начало инвестирования позволяет использовать более агрессивную инвестиционную стратегию: можно увеличить долю акций надежных компаний и корпоративных облигаций с более высокой доходностью, объясняет он.
"Даже если в отдельные периоды такие активы будут показывать отрицательный результат, длительный инвестиционный горизонт позволит компенсировать временные потери", - сказал Абрамов.
Эксперт отметил, что сегодня наиболее активно государством поддерживается программа долгосрочных сбережений. Она рассчитана на 15 лет и предусматривает налоговые льготы и другие меры поддержки.
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