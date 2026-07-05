Эксперт рассказал, от чего зависит успех формирования пенсионных накоплений

Краткий пересказ от РИА ИИ Успех формирования пенсионных накоплений зависит от возраста, в котором человек начинает инвестировать, регулярности и размера взносов, а также доходности выбранной инвестиционной стратегии.

Если начать откладывать на пенсию в 40 лет, а не в молодом возрасте, то при прочих равных условиях размер накоплений сократится примерно на треть.

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Успех формирования пенсионных накоплений зависит от нескольких факторов, в том числе от возраста: если начать откладывать в 40 лет, а не в молодом возрасте, то при прочих равных размер накоплений сокращается примерно на треть, рассказал РИА Новости заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Президентской академии Александр Абрамов.

"Успех формирования пенсионных накоплений зависит от трех основных факторов: возраста, в котором человек начинает инвестировать, регулярности и размера взносов, а также доходности выбранной инвестиционной стратегии", - сказал экономист.

Начинать накопления следует как можно раньше, подчеркивает он.

"По нашим расчетам, если инвестор приступает к формированию пенсионного капитала не в 20, а в 40 лет, то есть откладывает старт на два десятилетия, то при прочих равных условиях размер его будущей пенсии сокращается примерно на треть", - отметил Абрамов

Раннее начало инвестирования позволяет использовать более агрессивную инвестиционную стратегию: можно увеличить долю акций надежных компаний и корпоративных облигаций с более высокой доходностью, объясняет он.

"Даже если в отдельные периоды такие активы будут показывать отрицательный результат, длительный инвестиционный горизонт позволит компенсировать временные потери", - сказал Абрамов.