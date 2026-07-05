Ефимов: почти 20 га земли под ИЖС выкупили за 40% стоимости в Новой Москве

МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Москвичи с апреля 2020 года выкупили у города за 40% кадастровой стоимости почти 20 гектаров земли под индивидуальное жилищное строительство в Троицком и Новомосковском административных округах, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"Норма, позволяющая физлицам выкупать арендуемую у столицы землю для строительства частного дома за 40% от кадастровой стоимости, действует с апреля 2020 года. За это время такой возможностью воспользовались уже многие арендаторы в различных округах. Значительная часть выкупленных участков находится на территории Троицкого и Новомосковского административных округов, которые вошли в состав Москвы летом 2012 года", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

Замглавы города отметил, что за шесть лет москвичи купили по льготе в ТиНАО 177 земельных участков суммарной площадью примерно 20 гектаров, сэкономив таким образом более 349 миллионов рублей.

Интерес к выкупу участков под ИЖС в Троицком и Новомосковском округах сохраняется стабильно высоким, добавили в департаменте городского имущества. Так, около трети участков, купленных в первом полугодии 2026-го физлицами у города со скидкой, находится в ТиНАО. Речь идет о порядка 0,6 гектара земли в Троицком административном округе и об около одном гектаре в Новомосковском округе, что позволило москвичам сэкономить свыше 41,8 миллиона рублей, уточнили в департаменте.