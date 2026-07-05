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Ефимов: почти 20 га земли под ИЖС выкупили за 40% стоимости в Новой Москве - РИА Новости, 05.07.2026
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12:14 05.07.2026
Ефимов: почти 20 га земли под ИЖС выкупили за 40% стоимости в Новой Москве

Ефимов: москвичи выкупили у города по льготе около 20 га земли под ИЖС в ТиНАО

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Москвичи с апреля 2020 года выкупили у города за 40% кадастровой стоимости почти 20 гектаров земли под индивидуальное жилищное строительство в Троицком и Новомосковском административных округах, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Норма, позволяющая физлицам выкупать арендуемую у столицы землю для строительства частного дома за 40% от кадастровой стоимости, действует с апреля 2020 года. За это время такой возможностью воспользовались уже многие арендаторы в различных округах. Значительная часть выкупленных участков находится на территории Троицкого и Новомосковского административных округов, которые вошли в состав Москвы летом 2012 года", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Замглавы города отметил, что за шесть лет москвичи купили по льготе в ТиНАО 177 земельных участков суммарной площадью примерно 20 гектаров, сэкономив таким образом более 349 миллионов рублей.
Интерес к выкупу участков под ИЖС в Троицком и Новомосковском округах сохраняется стабильно высоким, добавили в департаменте городского имущества. Так, около трети участков, купленных в первом полугодии 2026-го физлицами у города со скидкой, находится в ТиНАО. Речь идет о порядка 0,6 гектара земли в Троицком административном округе и об около одном гектаре в Новомосковском округе, что позволило москвичам сэкономить свыше 41,8 миллиона рублей, уточнили в департаменте.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о результатах масштабной программы развития ТиНАО, благодаря которой на присоединенных к столице территориях построили в том числе восемь станций МЦД, 13 станций метро и 173 новых детсада и школы, создали 300 тысяч дополнительных рабочих мест.
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
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