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Пьяный водитель в Калининграде сбил на тротуаре женщину с детьми - РИА Новости, 05.07.2026
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20:49 05.07.2026 (обновлено: 23:33 05.07.2026)
Пьяный водитель в Калининграде сбил на тротуаре женщину с детьми

В Калининграде пьяный водитель сбил женщину с двумя детьми, один ребенок погиб

© Фото : Прокуратура Калининградской области/MAXОбстановка на месте ДТП в Калининграде
Обстановка на месте ДТП в Калининграде - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© Фото : Прокуратура Калининградской области/MAX
Обстановка на месте ДТП в Калининграде
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Калининграде пьяный водитель наехал на тротуар, где находились женщина с двумя детьми.
  • Погиб мальчик, женщину с дочерью увезли в больницу.
  • Девочка впала в кому, мать получила ушибы и травму головы, но находится в стабильном состоянии.
КАЛИНИНГРАД, 5 июл — РИА Новости. В Калининграде водитель наехал на мать с двумя детьми, один ребенок погиб, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
«

"Мальчик от полученных травм скончался на месте происшествия", — говорится в публикации на платформе "Макс".

Женщину с дочерью увезли в больницу. Как уточнили РИА Новости в региональном Минздраве, девочка находится в коме на аппарате ИВЛ. У матери ушибы и травма головы, она в стабильном состоянии.
По предварительной информации, 36-летний водитель автомобиля Mercedes в нетрезвом состоянии выехал на тротуар, не справившись с управлением. Он задержан. Прокуратура начала проверку.
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