Пьяный водитель в Калининграде сбил на тротуаре женщину с детьми

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Калининграде пьяный водитель наехал на тротуар, где находились женщина с двумя детьми.
- Погиб мальчик, женщину с дочерью увезли в больницу.
- Девочка впала в кому, мать получила ушибы и травму головы, но находится в стабильном состоянии.
КАЛИНИНГРАД, 5 июл — РИА Новости. В Калининграде водитель наехал на мать с двумя детьми, один ребенок погиб, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
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"Мальчик от полученных травм скончался на месте происшествия", — говорится в публикации на платформе "Макс".
Женщину с дочерью увезли в больницу. Как уточнили РИА Новости в региональном Минздраве, девочка находится в коме на аппарате ИВЛ. У матери ушибы и травма головы, она в стабильном состоянии.
По предварительной информации, 36-летний водитель автомобиля Mercedes в нетрезвом состоянии выехал на тротуар, не справившись с управлением. Он задержан. Прокуратура начала проверку.