Обстановка на месте ДТП в Калининграде

Обстановка на месте ДТП в Калининграде

Пьяный водитель в Калининграде сбил на тротуаре женщину с детьми

Краткий пересказ от РИА ИИ В Калининграде пьяный водитель наехал на тротуар, где находились женщина с двумя детьми.

Погиб мальчик, женщину с дочерью увезли в больницу.

Девочка впала в кому, мать получила ушибы и травму головы, но находится в стабильном состоянии.

КАЛИНИНГРАД, 5 июл — РИА Новости. В Калининграде водитель наехал на мать с двумя детьми, один ребенок погиб, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

« "Мальчик от полученных травм скончался на месте происшествия", — говорится в публикации на платформе "Макс".

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Женщину с дочерью увезли в больницу. Как уточнили РИА Новости в региональном Минздраве, девочка находится в коме на аппарате ИВЛ. У матери ушибы и травма головы, она в стабильном состоянии.