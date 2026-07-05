В Пермском крае столкнулись поезд и квадроцикл

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Пермском крае пассажирский поезд №350 столкнулся с квадроциклом на нерегулируемом железнодорожном переезде.
- Водитель квадроцикла получил травмы и был доставлен в больницу, начата доследственная проверка по статье 263 УК РФ.
ПЕРМЬ, 5 июл - РИА Новости. Следователи начали проверку после столкновения пассажирского поезда с квадроциклом в Пермском крае, пострадал водитель вездехода, сообщает межрегиональное управление на транспорте СК РФ.
По данным ведомства, вечером в воскресенье на нерегулируемом железнодорожном переезде перегона Чашкино — Яйва Свердловской железной дороги пассажирский поезд №350 столкнулся с квадроциклом. Водитель квадроцикла получил травмы и доставлен в больницу.
Инцидент также находится на контроле в транспортной прокуратуре.
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17 мая, 16:52