В Пермском крае столкнулись поезд и квадроцикл

Краткий пересказ от РИА ИИ В Пермском крае пассажирский поезд №350 столкнулся с квадроциклом на нерегулируемом железнодорожном переезде.

Водитель квадроцикла получил травмы и был доставлен в больницу, начата доследственная проверка по статье 263 УК РФ.

ПЕРМЬ, 5 июл - РИА Новости. Следователи начали проверку после столкновения пассажирского поезда с квадроциклом в Пермском крае, пострадал водитель вездехода, сообщает межрегиональное управление на транспорте СК РФ.

По данным ведомства, вечером в воскресенье на нерегулируемом железнодорожном переезде перегона Чашкино — Яйва Свердловской железной дороги пассажирский поезд №350 столкнулся с квадроциклом. Водитель квадроцикла получил травмы и доставлен в больницу.

« "Организовано проведение доследственной проверки по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.