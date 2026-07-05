Рейтинг@Mail.ru
В Пермском крае столкнулись поезд и квадроцикл - РИА Новости, 05.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:02 05.07.2026
В Пермском крае столкнулись поезд и квадроцикл

Пассажирский поезд и квадроцикл столкнулись на ж/д путях в Пермском крае

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Пермском крае пассажирский поезд №350 столкнулся с квадроциклом на нерегулируемом железнодорожном переезде.
  • Водитель квадроцикла получил травмы и был доставлен в больницу, начата доследственная проверка по статье 263 УК РФ.
ПЕРМЬ, 5 июл - РИА Новости. Следователи начали проверку после столкновения пассажирского поезда с квадроциклом в Пермском крае, пострадал водитель вездехода, сообщает межрегиональное управление на транспорте СК РФ.
По данным ведомства, вечером в воскресенье на нерегулируемом железнодорожном переезде перегона Чашкино — Яйва Свердловской железной дороги пассажирский поезд №350 столкнулся с квадроциклом. Водитель квадроцикла получил травмы и доставлен в больницу.
«

"Организовано проведение доследственной проверки по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.

Инцидент также находится на контроле в транспортной прокуратуре.
Последствия столкновения автомобиля с поездом в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
В Краснодарском крае автомобиль столкнулся с поездом
17 мая, 16:52
 
ПроисшествияРоссияПермский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала