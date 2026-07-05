СК завел уголовное дело после смертельного ДТП в Подмосковье

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Уголовное дело возбудили после гибели ребенка при столкновении иномарки с автобусом в Подмосковье
- Дело завели по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после гибели шестилетнего ребенка при столкновении иномарки с автобусом в Подмосковье, сообщили в ГУ МВД России по Московской области.
Ранее в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ сообщили, что, по предварительной информации, водитель "Ауди" выехала на встречную полосу и столкнулась с автобусом на 11-м километре автодороги Зарайск – Журавна в Подмосковье. В результате погиб находившийся в легковушке шестилетний ребенок, водитель госпитализирована. В салоне автобуса находилось два человека.
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"Следователем Следственного отдела ОМВД России "Зарайский" по факту ДТП с автобусом, в результате которого погиб 6-летний мальчик, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении в канале ведомства на платформе "Макс".
Позднее прокуратура Московской области сообщила, что пассажиры и водитель автобуса не пострадали.