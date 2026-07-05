СК завел уголовное дело после смертельного ДТП в Подмосковье

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"Следователем Следственного отдела ОМВД России "Зарайский" по факту ДТП с автобусом, в результате которого погиб 6-летний мальчик, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении в канале ведомства на платформе "Макс".