В Воронежской области в ДТП пострадали 12 человек

"Водитель автобуса и его 11 пассажиров получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение", — рассказали там.

Всего в нем ехали 26 человек, за рулем находился 62-летний мужчина. По предварительным данным, утром на 632-м километре автодороги М-4 "Дон" он не выдержал безопасную дистанцию и врезался в грузовик. Им управлял 65-летний житель Смоленской области.