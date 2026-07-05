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В Воронежской области в ДТП пострадали 12 человек - РИА Новости, 05.07.2026
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17:22 05.07.2026 (обновлено: 18:30 05.07.2026)
В Воронежской области в ДТП пострадали 12 человек

В ДТП с автобусом в Воронежской области пострадали водитель и 11 пассажиров

© Фото : Полиция Воронежской области/MAXПоследствия ДТП с участием автобуса в Воронежской области
Последствия ДТП с участием автобуса в Воронежской области - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© Фото : Полиция Воронежской области/MAX
Последствия ДТП с участием автобуса в Воронежской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Воронежской области произошло ДТП с участием грузовика и автобуса.
  • Водитель последнего и 11 пассажиров получили телесные повреждения.
  • Их доставили в больницу.
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. В Бобровском районе Воронежской области расследуют ДТП с несколькими пострадавшими, сообщило региональное управление МВД.
"Водитель автобуса и его 11 пассажиров получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение", — рассказали там.
Всего в нем ехали 26 человек, за рулем находился 62-летний мужчина. По предварительным данным, утром на 632-м километре автодороги М-4 "Дон" он не выдержал безопасную дистанцию и врезался в грузовик. Им управлял 65-летний житель Смоленской области.
Сотрудники полиции проводят проверку.
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