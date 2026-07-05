Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье ребенок погиб при столкновении иномарки с автобусом - РИА Новости, 05.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:36 05.07.2026 (обновлено: 13:59 05.07.2026)
В Подмосковье ребенок погиб при столкновении иномарки с автобусом

В Подмосковье шестилетний ребенок погиб при столкновении иномарки с автобусом

© Фото : Подмосковная полиция/ВКонтактеПоследствия ДТП с участием автобуса в Подмосковье
Последствия ДТП с участием автобуса в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© Фото : Подмосковная полиция/ВКонтакте
Последствия ДТП с участием автобуса в Подмосковье
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Подмосковье на 11-м километре автодороги Зарайск — Журавна произошло ДТП с участием автомобиля "Ауди" и автобуса.
  • В результате аварии погиб шестилетний пассажир "Ауди", а ее водитель была госпитализирована с телесными повреждениями.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Водитель "Ауди" выехала на встречку и столкнулась с автобусом в Подмосковье, погиб находившийся в легковушке шестилетний ребенок, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.
По предварительной информации, 31-летняя женщина на "Ауди" выехала на встречную полосу и столкнулась с автобусом на 11-м километре автодороги Зарайск – Журавна. Автобус после столкновения съехал с дороги.
«
"В результате ДТП шестилетний пассажир легковушки погиб, а ее (иномарки – ред.) водитель с телесными повреждениями была госпитализирована", - говорится в канале ведомства на платформе "Макс".
Отмечается, что в салоне автобуса находилось два человека, к настоящему моменту никто из них за медицинской помощью не обратился.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего.
Место наезда малолетнего квадроциклиста на девушку в городском округе Мытищи - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
В Подмосковье мальчик на квадроцикле сбил 17-летнюю девушку
12 мая, 09:18
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)ЗарайскМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала