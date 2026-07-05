В Подмосковье ребенок погиб при столкновении иномарки с автобусом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Подмосковье на 11-м километре автодороги Зарайск — Журавна произошло ДТП с участием автомобиля "Ауди" и автобуса.
- В результате аварии погиб шестилетний пассажир "Ауди", а ее водитель была госпитализирована с телесными повреждениями.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Водитель "Ауди" выехала на встречку и столкнулась с автобусом в Подмосковье, погиб находившийся в легковушке шестилетний ребенок, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.
По предварительной информации, 31-летняя женщина на "Ауди" выехала на встречную полосу и столкнулась с автобусом на 11-м километре автодороги Зарайск – Журавна. Автобус после столкновения съехал с дороги.
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"В результате ДТП шестилетний пассажир легковушки погиб, а ее (иномарки – ред.) водитель с телесными повреждениями была госпитализирована", - говорится в канале ведомства на платформе "Макс".
Отмечается, что в салоне автобуса находилось два человека, к настоящему моменту никто из них за медицинской помощью не обратился.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего.