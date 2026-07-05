В Подмосковье ребенок погиб при столкновении иномарки с автобусом

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Водитель "Ауди" выехала на встречку и столкнулась с автобусом в Подмосковье, погиб находившийся в легковушке шестилетний ребенок, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.

Отмечается, что в салоне автобуса находилось два человека, к настоящему моменту никто из них за медицинской помощью не обратился.