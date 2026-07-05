ПВО уничтожила 116 дронов ВСУ над российскими регионами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО за 12 часов уничтожили 116 украинских беспилотников над регионами России.
- Беспилотники были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Тульской, Курской, Воронежской, Калужской, Орловской, Тверской областей, Московского региона и Республики Крым.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Силы ПВО за 12 часов уничтожили 116 украинских беспилотников над регионами РФ, сообщили в Минобороны России.
"В течение дня в период с 8.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 116 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Тульской, Курской, Воронежской, Калужской, Орловской, Тверской областей, Московского региона и Республики Крым", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18