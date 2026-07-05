Синоптик рассказал об "огуречных" дождях в Москве

Женщина под зонтом во время дождя в Москве. Архивное фото

Женщина под зонтом во время дождя в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ В ближайшую неделю в Москве может выпасть до 67 миллиметров осадков, что составляет 80% месячной нормы.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец назвал предстоящие дожди "огуречными" — затяжными и прохладными.

Температурный режим в столичном регионе ожидается "довольно однообразным": ночью — плюс 9-14 градусов, днем — от 18 до 23 градусов тепла

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Затяжные, или "огуречные", дожди накроют Москву в ближайшую неделю, может выпасть до 67 миллиметров, или 80% месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Аномальные ливни, принесшие в выходные на Русскую равнину прохладу и местами больше половины месячной нормы осадков, будут прологом к состоянию воздушного океана и на предстоящую семидневку", — рассказал агентству Тишковец

Синоптик отметил, что осадки с недолгими и в основном ночными перерывами продолжатся всю неделю.

"В Москве прогнозируется до 67 миллиметров, или 80% месячной нормы, можно утверждать, что это будут так называемые огуречные дожди", — уточнил Тишковец.

Он пояснил, что это старинное русское название для затяжных прохладных дождей в середине лета, когда наливаются огурцы, — дождей, считающихся полезными для урожая, но некомфортных для человека.