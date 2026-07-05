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Синоптик рассказал об "огуречных" дождях в Москве - РИА Новости, 05.07.2026
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11:10 05.07.2026 (обновлено: 18:17 05.07.2026)
Синоптик рассказал об "огуречных" дождях в Москве

Синоптик Тишковец: "огуречные" дожди накроют Москву в ближайшую неделю

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЖенщина под зонтом во время дождя в Москве
Женщина под зонтом во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Женщина под зонтом во время дождя в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ближайшую неделю в Москве может выпасть до 67 миллиметров осадков, что составляет 80% месячной нормы.
  • Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец назвал предстоящие дожди "огуречными" — затяжными и прохладными.
  • Температурный режим в столичном регионе ожидается "довольно однообразным": ночью — плюс 9-14 градусов, днем — от 18 до 23 градусов тепла
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Затяжные, или "огуречные", дожди накроют Москву в ближайшую неделю, может выпасть до 67 миллиметров, или 80% месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Аномальные ливни, принесшие в выходные на Русскую равнину прохладу и местами больше половины месячной нормы осадков, будут прологом к состоянию воздушного океана и на предстоящую семидневку", — рассказал агентству Тишковец.
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Синоптик отметил, что осадки с недолгими и в основном ночными перерывами продолжатся всю неделю.
Москве прогнозируется до 67 миллиметров, или 80% месячной нормы, можно утверждать, что это будут так называемые огуречные дожди", — уточнил Тишковец.
Он пояснил, что это старинное русское название для затяжных прохладных дождей в середине лета, когда наливаются огурцы, — дождей, считающихся полезными для урожая, но некомфортных для человека.
По словам специалиста, температурный режим ожидается "довольно однообразным", в столичном регионе по ночам столбики термометров будут показывать плюс 9-14 градусов. "В середине дня прогнозируется от 18 до 23 градусов скромного тепла", — подчеркнул синоптик.
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