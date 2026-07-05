В России изменятся правила для доноров крови

Краткий пересказ от РИА ИИ Со следующего года в России начнут действовать новые правила донорства.

Подписывать согласие нужно будет только перед первой донацией.

Подавать документы можно будет в электронном виде, подписав простой электронной подписью.

Срок их хранения увеличится до 30 лет, а в электронной базе данных — до 50.

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. В России с января 2027 года начнут действовать новые правила донорства, следует из документа Минздрава, с которым ознакомилось РИА Новости.

Так, согласие на медицинское обследование, сдачу крови или ее компонентов, а также на обработку персональных данных нужно будет давать только перед первой, а не каждой донацией.

Изменятся и правила подачи документов: их можно будет оформить в электронном виде, подписав простой электронной подписью. При этом срок их хранения увеличится с пяти до 30 лет на бумажном носителе и до 50 — в электронной базе данных.

Кроме того, перед первой донацией допускается однократное экспресс-тестирование на наличие маркеров гемотрансмиссивных инфекций .