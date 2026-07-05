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В России изменятся правила для доноров крови - РИА Новости, 05.07.2026
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15:50 05.07.2026 (обновлено: 18:36 05.07.2026)
В России изменятся правила для доноров крови

РИА Новости: в России с января начнут действовать новые правила при сдаче крови

© iStock.com / Sergey PakulinСдача крови
Сдача крови - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© iStock.com / Sergey Pakulin
Сдача крови. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Со следующего года в России начнут действовать новые правила донорства.
  • Подписывать согласие нужно будет только перед первой донацией.
  • Подавать документы можно будет в электронном виде, подписав простой электронной подписью.
  • Срок их хранения увеличится до 30 лет, а в электронной базе данных — до 50.
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. В России с января 2027 года начнут действовать новые правила донорства, следует из документа Минздрава, с которым ознакомилось РИА Новости.
Так, согласие на медицинское обследование, сдачу крови или ее компонентов, а также на обработку персональных данных нужно будет давать только перед первой, а не каждой донацией.
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Изменятся и правила подачи документов: их можно будет оформить в электронном виде, подписав простой электронной подписью. При этом срок их хранения увеличится с пяти до 30 лет на бумажном носителе и до 50 — в электронной базе данных.
Кроме того, перед первой донацией допускается однократное экспресс-тестирование на наличие маркеров гемотрансмиссивных инфекций.
Уточняется также состав осмотра донора. Он включает измерение массы тела и температуры, артериального давления, осмотр кожных покровов, видимых слизистых оболочек, склер, пальпацию лимфатических узлов.
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