В России изменятся правила для доноров крови

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Со следующего года в России начнут действовать новые правила донорства.
- Подписывать согласие нужно будет только перед первой донацией.
- Подавать документы можно будет в электронном виде, подписав простой электронной подписью.
- Срок их хранения увеличится до 30 лет, а в электронной базе данных — до 50.
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. В России с января 2027 года начнут действовать новые правила донорства, следует из документа Минздрава, с которым ознакомилось РИА Новости.
Так, согласие на медицинское обследование, сдачу крови или ее компонентов, а также на обработку персональных данных нужно будет давать только перед первой, а не каждой донацией.
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Изменятся и правила подачи документов: их можно будет оформить в электронном виде, подписав простой электронной подписью. При этом срок их хранения увеличится с пяти до 30 лет на бумажном носителе и до 50 — в электронной базе данных.
Кроме того, перед первой донацией допускается однократное экспресс-тестирование на наличие маркеров гемотрансмиссивных инфекций.
Уточняется также состав осмотра донора. Он включает измерение массы тела и температуры, артериального давления, осмотр кожных покровов, видимых слизистых оболочек, склер, пальпацию лимфатических узлов.
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