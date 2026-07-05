В ДНР за неделю сорвали 122 террористические атаки украинских БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В ДНР за прошедшую неделю сорвали 122 террористические атаки украинских БПЛА на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру.
- Мобильные огневые группы поразили украинский БПЛА «Батон» рядом с электростанцией под Волновахой и перехватили два дрона ВСУ «RAM-2X» в Старобешево.
ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. В ДНР сорвали 122 террористические атаки украинских БПЛА на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру за прошедшую неделю, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.
"Системой "Купол Донбасса" и сводными мобильными огневыми группами за неделю предотвращены 122 террористические атаки со стороны противника", – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что мобильными огневыми группами был поражен украинский БПЛА "Батон" рядом с электростанцией под Волновахой. Еще два дрона ВСУ "RAM-2X" были перехвачены в Старобешево.
После перехвата беспилотников взрывотехники обезвредили и уничтожили боевые заряды без ущерба для мирного населения и инфраструктуры, добавили в пресс-службе.