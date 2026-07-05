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В ДНР за неделю сорвали 122 террористические атаки украинских БПЛА - РИА Новости, 05.07.2026
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12:11 05.07.2026
В ДНР за неделю сорвали 122 террористические атаки украинских БПЛА

В ДНР сорвали 122 террористические атаки украинских БПЛА за неделю

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ДНР за прошедшую неделю сорвали 122 террористические атаки украинских БПЛА на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру.
  • Мобильные огневые группы поразили украинский БПЛА «Батон» рядом с электростанцией под Волновахой и перехватили два дрона ВСУ «RAM-2X» в Старобешево.
ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. В ДНР сорвали 122 террористические атаки украинских БПЛА на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру за прошедшую неделю, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.
"Системой "Купол Донбасса" и сводными мобильными огневыми группами за неделю предотвращены 122 террористические атаки со стороны противника", – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что мобильными огневыми группами был поражен украинский БПЛА "Батон" рядом с электростанцией под Волновахой. Еще два дрона ВСУ "RAM-2X" были перехвачены в Старобешево.
После перехвата беспилотников взрывотехники обезвредили и уничтожили боевые заряды без ущерба для мирного населения и инфраструктуры, добавили в пресс-службе.
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