Российские силовики раскрыли, где прячутся украинские уклонисты и дезертиры

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские дезертиры и уклонисты бегут за границу в основном через Черниговскую область.
- Их значительное число прячется в полузаброшенных селах региона.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Украинские дезертиры и уклонисты бегут за границу в основном через Черниговскую область, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
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"Черниговская область остается основным регионом Украины по организации незаконного выезда за рубеж украинских уклонистов и дезертиров", - рассказали силовики.
Собеседник агентства отметил, что значительное число уклонистов также прячется в полузаброшенных селах Черниговской области.