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Российские силовики раскрыли, где прячутся украинские уклонисты и дезертиры - РИА Новости, 05.07.2026
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19:52 05.07.2026
Российские силовики раскрыли, где прячутся украинские уклонисты и дезертиры

РИА Новости: украинские дезертиры и уклонисты бегут через Черниговскую область

© AP Photo / Sergei GritsСолдаты украинской армии
Солдаты украинской армии - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© AP Photo / Sergei Grits
Солдаты украинской армии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские дезертиры и уклонисты бегут за границу в основном через Черниговскую область.
  • Их значительное число прячется в полузаброшенных селах региона.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Украинские дезертиры и уклонисты бегут за границу в основном через Черниговскую область, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
«
"Черниговская область остается основным регионом Украины по организации незаконного выезда за рубеж украинских уклонистов и дезертиров", - рассказали силовики.
Собеседник агентства отметил, что значительное число уклонистов также прячется в полузаброшенных селах Черниговской области.
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