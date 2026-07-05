В Одесской области дезертир подорвал гранату

Краткий пересказ от РИА ИИ В Одесской области украинский дезертир подорвал гранату во время проверки его документов полицейскими.

В результате взрыва ранения получили двое полицейских и сам дезертир.

Инцидент произошел в Подольском районе Одесской области.

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Украинский дезертир в Одесской области подорвал гранату во время проверки его документов полицейскими, в результате ранения получили двое правоохранителей и он сам, сообщила в воскресенье национальная полиция Украины.

"Экипаж… полиции остановил мопедиста за нарушение правил дорожного движения. В ходе проверки документов правоохранители выяснили, что 52-летний мужчина находится в статусе СЗЧ (самовольное оставление части - ред.). Затем мужчина достал гранату и начал угрожать… Через мгновение раздался взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте полиции.

Как сообщает полиция, инцидент произошел в воскресенье в Подольском районе Одесской области . По данным правоохранителей, в результате взрыва ранения получили двое полицейских и сам дезертировавший из ВСУ. Как сообщает полиция, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

В четверг украинская полиция сообщала о том, что мужчина взорвал гранату в Днепропетровской области при проверке документов во время мобилизации, пострадал он сам, а также сотрудник военкомата и полицейский.