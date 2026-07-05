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В Одесской области дезертир подорвал гранату - РИА Новости, 05.07.2026
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15:52 05.07.2026
В Одесской области дезертир подорвал гранату

Украинский дезертир при проверке документов подорвал гранату в Одесской области

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции на Украине
Автомобиль полиции на Украине - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Одесской области украинский дезертир подорвал гранату во время проверки его документов полицейскими.
  • В результате взрыва ранения получили двое полицейских и сам дезертир.
  • Инцидент произошел в Подольском районе Одесской области.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Украинский дезертир в Одесской области подорвал гранату во время проверки его документов полицейскими, в результате ранения получили двое правоохранителей и он сам, сообщила в воскресенье национальная полиция Украины.
"Экипаж… полиции остановил мопедиста за нарушение правил дорожного движения. В ходе проверки документов правоохранители выяснили, что 52-летний мужчина находится в статусе СЗЧ (самовольное оставление части - ред.). Затем мужчина достал гранату и начал угрожать… Через мгновение раздался взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте полиции.
Как сообщает полиция, инцидент произошел в воскресенье в Подольском районе Одесской области. По данным правоохранителей, в результате взрыва ранения получили двое полицейских и сам дезертировавший из ВСУ. Как сообщает полиция, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
В четверг украинская полиция сообщала о том, что мужчина взорвал гранату в Днепропетровской области при проверке документов во время мобилизации, пострадал он сам, а также сотрудник военкомата и полицейский.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Киев - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
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