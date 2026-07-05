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В поисках пропавших в Туве девочек участвуют почти 700 человек - РИА Новости, 05.07.2026
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14:22 05.07.2026
В поисках пропавших в Туве девочек участвуют почти 700 человек

В поисках двух пропавших в Туве 12-летних девочек участвуют почти 700 человек

© Фото : МВД по Республике ТываПоиск пропавших девочек на берегу Енисея в Туве
Поиск пропавших девочек на берегу Енисея в Туве - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© Фото : МВД по Республике Тыва
Поиск пропавших девочек на берегу Енисея в Туве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Туве пропали две 12-летние девочки, которые ушли из своих домов в Кызыле в среду вечером и до сих пор не вернулись.
  • В поисках девочек участвуют 693 добровольца, задействовано десять квадрокоптеров, десять плавательных средств и 15 сапбордистов, пройдено около 80 километров.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Почти 700 человек участвуют в поисках двух пропавших в Туве 12-летних девочек, пройдено уже около 80 километров, сообщили РИА Новости в Национальном центре помощи пропавшим и пострадавшим детям.
В четверг МВД по республике сообщало, что две девочки ушли из своих домов в Кызыле в среду вечером и до сих пор не вернулись. Позже их телефоны были найдены на берегу Енисея, а в 400 метрах от них - обувь одной из девочек. Прокуратура республики организовала проверку, а следственные органы возбудили уголовное дело. Позже СК уточнил возраст девочек, им оказалось по 12 лет.
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"Сегодня в поисковых мероприятиях принимает участие 693 добровольца, задействовано десять квадракоптеров и десять плавательных средств", - сказали в центре.
Кроме того, в поисках участвуют 15 сапбордистов.
"Суммарно пройдено около 80 километров", - добавили в центре.
Ранее министр внутренних дел по Республике Тыва, генерал-майор полиции Юрий Завьялов заявил журналистам, что рассматриваются несколько версий исчезновения двух девочек в Кызыле. Основная - что дети могли утонуть.
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ПроисшествияКызылРеспублика ТываСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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