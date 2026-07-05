В поисках пропавших в Туве девочек участвуют почти 700 человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Туве пропали две 12-летние девочки, которые ушли из своих домов в Кызыле в среду вечером и до сих пор не вернулись.
- В поисках девочек участвуют 693 добровольца, задействовано десять квадрокоптеров, десять плавательных средств и 15 сапбордистов, пройдено около 80 километров.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Почти 700 человек участвуют в поисках двух пропавших в Туве 12-летних девочек, пройдено уже около 80 километров, сообщили РИА Новости в Национальном центре помощи пропавшим и пострадавшим детям.
В четверг МВД по республике сообщало, что две девочки ушли из своих домов в Кызыле в среду вечером и до сих пор не вернулись. Позже их телефоны были найдены на берегу Енисея, а в 400 метрах от них - обувь одной из девочек. Прокуратура республики организовала проверку, а следственные органы возбудили уголовное дело. Позже СК уточнил возраст девочек, им оказалось по 12 лет.
"Сегодня в поисковых мероприятиях принимает участие 693 добровольца, задействовано десять квадракоптеров и десять плавательных средств", - сказали в центре.
Кроме того, в поисках участвуют 15 сапбордистов.
"Суммарно пройдено около 80 километров", - добавили в центре.
Ранее министр внутренних дел по Республике Тыва, генерал-майор полиции Юрий Завьялов заявил журналистам, что рассматриваются несколько версий исчезновения двух девочек в Кызыле. Основная - что дети могли утонуть.
В Туве рассказали о поисках пропавших девочек
4 июля, 12:55