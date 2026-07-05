Поиск пропавших девочек на берегу Енисея в Туве

Поиск пропавших девочек на берегу Енисея в Туве

В поисках пропавших в Туве девочек участвуют почти 700 человек

Краткий пересказ от РИА ИИ В Туве пропали две 12-летние девочки, которые ушли из своих домов в Кызыле в среду вечером и до сих пор не вернулись.

В поисках девочек участвуют 693 добровольца, задействовано десять квадрокоптеров, десять плавательных средств и 15 сапбордистов, пройдено около 80 километров.

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Почти 700 человек участвуют в поисках двух пропавших в Туве 12-летних девочек, пройдено уже около 80 километров, сообщили РИА Новости в Национальном центре помощи пропавшим и пострадавшим детям.

В четверг МВД по республике сообщало, что две девочки ушли из своих домов в Кызыле в среду вечером и до сих пор не вернулись. Позже их телефоны были найдены на берегу Енисея, а в 400 метрах от них - обувь одной из девочек. Прокуратура республики организовала проверку, а следственные органы возбудили уголовное дело. Позже СК уточнил возраст девочек, им оказалось по 12 лет.

"Сегодня в поисковых мероприятиях принимает участие 693 добровольца, задействовано десять квадракоптеров и десять плавательных средств", - сказали в центре.

Кроме того, в поисках участвуют 15 сапбордистов.

"Суммарно пройдено около 80 километров", - добавили в центре.